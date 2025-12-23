Naši Portali
U SPLITU

VIDEO Naša pjevačica prekinula nastup, nije mogla zaustaviti suze: 'Na to ne mogu ostati imuna'

23.12.2025.
u 13:20

Ovaj nastup za nju je imao poseban značaj jer je njime proslavila prvu godišnjicu od odlaska iz grupe Magazin i početka samostalne karijere

Pjevačica Andrea Šušnjara podijelila je s pratiteljima na Instagramu izuzetno emotivan trenutak s koncerta održanog u njezinom rodnom Splitu. U videu je vidimo na pozornici u svjetlucavoj haljini boje vina, kako se bori sa suzama dok više od tri tisuće obožavatelja pjeva s njom uglas. Ovaj nastup za nju je imao poseban značaj jer je njime proslavila prvu godišnjicu od odlaska iz grupe Magazin i početka samostalne karijere.

"Prošla je godina dana od mog odlaska iz Magazina i mog prvog samostalnog koncerta upravo ovdje u mom rodnom Splitu", započela je Andrea u opisu objave. Priznala je kako inače izbjegava pokazivati emocije u javnosti, a pogotovo na pozornici, no da je energija publike bila jača od nje. "Kada vas preko 3000 pjeva sa mnom u glas s takvom emocijom, na to ne mogu ostati imuna. Još jednom ste mi jučer rekli da se moj trud i rad svih ovih godina ipak isplatio... Hvala vam od srca!", napisala je dirnuta pjevačica.

Ova objava dolazi točno godinu dana nakon što je Šušnjara, nakon impresivnih četrnaest godina kao najdugovječnija pjevačica popularnog sastava Magazin, hrabro zakoračila u solo vode. Njezin odlazak u studenom 2024. godine označio je početak novog poglavlja, a sudeći po reakcijama publike i nizu uspješnih projekata, odluka se pokazala ispravnom. U protekloj godini publici je predstavila nekoliko novih pjesama, uključujući singlove "Ja bi još" i ljetni hit "Normala", koji su brzo osvojili radijski eter i streaming platforme.

Ispod emotivne objave ubrzo su se zaredali komentari podrške i ljubavi. Obožavatelji su joj poručili da su suze radosnice sasvim prirodne i da su dokaz iskrene emocije koju dijeli s njima. "Zdravo mila, nema veze, nekada suze krenu same od uzbuđenja, sriče... A ti si uvijek bila i tako će bit, jedno predivno biće", napisala je jedna pratiteljica. Javili su se i obožavatelji izvan Hrvatske, a jedna poruka stigla je čak iz Njemačke: "Pratim te još od Malinske ljeta 2024. Sve najbolje za tebe. Volim tvoje pjesme i pjesme Magazina."

