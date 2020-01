Poznata hrvatska sportašica ima dvije mame, o tome pišu i Amerikanci

U noći s petka na subotu nad sportskom sudbinom Ivane Habazin (30) strepit će njene obje mame. Jer, bit će to noć u kojoj bi, ako osvoji WBC i WBO pojaseve svjetske prvakinje, ova hrabra Zlatarčanka mogla promijeniti tijek povijesti ženskog profesionalnog boksa. Ali i svoj život i to stubokom.Koliko god da je to biološki nemoguće, u životu je ipak moguće imati dvije ženske osobe koje zovete mamom baš kao što ih ima hrvatska boksačica, izazivačica svjetske prvakinje Claresse Shields.

U tekstu objavljenom na jednom od najpopularnijih američkih boksačkih portala (Boxing Scene) ističe se da je Ivana za ovaj meč odlučila pripremati se u Hrvatskoj kako bi bila što bliže svojoj “drugoj majci” Danieli koja se bori sa zloćudnom bolesti. A ta je rečenica nešto što gospođi Danieli Ratković doista daje snage za borbu koju vodi s jačim protivnikom nego što ga ima njena prijateljica Ivana.

– Kada sam s njom, ja jako dobro podnosim kemoterapije. Ona kao da mi daje dodatnu snagu.Dok se prethodnih tjedana pripremala na moru znala sam otići k njoj pa bismo često šetale, a snagu mi daje i to kako je dobro izgledala tijekom svih ovih sparinga. Čini mi se da nikad nije bila tako spremna.

Daniela je inače osoba u čijoj je obitelji Ivana godinama stanovala i koja ju je prihvatila kao svoje treće dijete. I bez obzira na svoje zdravstveno stanje, Ivaninu borbu neće propustiti gledati (RTL) baš kao i njena biološka majka Đurđica koja živi u Zlataru i kojoj ni najmanje ne smeta to što Ivana svoju stariju prijateljicu Danielu zove drugom majkom.

– Mi se znamo već 10 godina i kroz to vrijeme smo se i sprijateljili. Evo, baš u subotu, nakon borbe, posjetit ću Danielu. To su divni ljudi koji su Ivani otvorili vrata svog doma u vrijeme kada je ona došla u Zagreb.

Kako je mama Đurđica uopće prihvatila kćerkin izbor sporta? Zasigurno bi se lakše osjećala da se Ivana bavi borilačkim sportom u kojem se ne udara po licu?

- Ona i njen brat su mi ispočetka to tajili i još su uvjereni da su oni to od mene skrili, a ja sam to znala. No, kada je Ivana rekla da bi se htjela baviti profesionalnim boksom, e to mi je teže palo. No, nisam se protivila. Uostalom, kod nas je boks u kući uvijek bio prisutan jer se moj stric bavio boksom pa smo pod obavezno gledali mečeve Mate Parlova.

S kakvim će emocijama majka dočekati meč koji može promijeniti život njene kćeri, meč života?

- Isčekivanje je uvijek napeto, no moram priznati da sam ove prijašnje borbe puno lakše podnosila, a da će mi ovo biti najstresnije. Dobrim dijelom i zbog svega što se događalo pa tako i napada na Ivanina trenera. No, malo mi je lakše otkako sam vidjela da je oko njih ovaj put puno više zaštitara nego u listopadu kada se taj napad dogodio.

Mama Đurđica ističe da je gledala uživo većinu od 23 kćerkine profesionalne borbe.

- Možda sam pet propustila, a najteže mi je bilo u Berlinu 2013. kada je Ivana prvi put izgubila u karijeri i to od Eve Bajić. Bila je to borba za upražnjeni naslov svjetske prvakinje, a Ivana mi je kćer. A znate, roditeljima je uvijek najteže kada se ne ostvare snovi njegova djeteta.

