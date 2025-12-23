Naši Portali
TRAŽE KRIVCA

FOTO Netko je na kući okićenoj grbom s prvim bijelim poljem i natpisom 'Znam Da vam Smeta' prerezao žice

Podvinje: Kuća ukrašena s tisućama lampica i osvijetljenom ogradom s natpisom "Znam sa vam smeta"
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/6
23.12.2025.
u 13:56

O svemu se oglasila i brodsko-posavska policija iz koje su rekli da je nepoznati počinitelj je oštetio ukrasne svjetleće lampice na ogradi obiteljske kuće, oštetivši vlasnika za više stotina eura

Nedavno je okićena kuća iz naselja Podvinje kraj Slavonskog Broda podigla buru u javnosti. Naime, vlasnici jedne obiteljske kuće tijekom blagdana postavili su dekoracije koje su izazvale pozornost i reakcije. Na kući su blagdanskim lampicama istaknuli natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su posebno naglašena velika slova „ZDS“, što se prema svemu sudeći povezuje sa spornim pokličem. Osim toga, lampicama je oblikovan i grb s prvim bijelim poljem, što je dodatno privuklo pozornost. Nakon toga i policija je izašla na teren nakon zaprimljene dojave. "Trenutačno se utvrđuju sve činjenice i okolnosti te provjerava postoji li osnovana sumnje na počinjenje prekršaja", kratko su tada poručili iz policije.  

A sada je kuća iz Slavonije opet pod povećalom javnosti. Naime, kako piše 24sata netko je vlasniku kuće prerezao kablove. "Točno je da su prerezali kablove. Policija će to riješiti kada pogleda nadzorne kamere", rekao je vlasnik kuće. O svemu se oglasila i brodsko-posavska policija iz koje su rekli da je nepoznati počinitelj je oštetio ukrasne svjetleće lampice na ogradi obiteljske kuće, oštetivši vlasnika za više stotina eura. "Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari", rekli su iz policije. 

FOTO: U Slavonskom Brodu okitili kuću uz natpis 'Znam Da vam Smeta'. Tu je i grb s prvim bijelim poljem
Podvinje: Kuća ukrašena s tisućama lampica i osvijetljenom ogradom s natpisom "Znam sa vam smeta"
1/9

Kuća Podvinje Za dom spremni šahovnica Slavonski Brod

