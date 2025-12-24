Voditeljica Mirna Maras zabrinula je obožavatelje: Glavno pitanje je što mi je s okom

Voditeljica Mirna Maras podijelila je na Instagram storyju fotografiju na kojoj ima gazu ma oku, a u storyju prije toga objasnila je kako ima problema s okom i otkrila je o čemu se točno radi. - Posljednjih dana na svaku objavu glavno je pitanje što mi je s okom. Da, vidi se, jedno je znatno manje od drugog… ječmenac uzeo maha, pretvorio se u halacion pa sutra idem na mini operaciju to riješiti. No, prije toga evo me na telki, odradimo emisiju pa ćemo fokus prebaciti na zahvat i pripremiti se - napisala je Mirna. Kasnije je podijelila i fotografiju snimljenu nakon zahvata na kojoj ima gazu na oku i napisala je: - Čas posla.

Mirna, koja je publici je najpoznatija kao voditeljica popularnih emisija poput "TV Bingo", "Loto" i "Eurojackpot", oduvijek je plijenila pažnju svojom ljepotom i šarmom. No, iza njezina besprijekornog izgleda stoji predanost i rad, ali i ispunjen obiteljski život. Kao majka dvoje djece, sina Nike iz prvog braka i kćeri Meri koju je dobila u braku s inženjerom Željkom Batinićem, Mirna uspješno balansira između poslovnih obveza i privatnog života. U travnju ove godine proslavila je 46. rođendan.

Karijeru na televiziji započela je kao ''Bingo djevojka'' na HRT-u, nakon čega je prešla na Novu TV gdje je prezentirala vremensku prognozu. Kasnije se vratila na HRT, preuzevši vođenje emisija poput ''Lota'', '''Eurojackpota'' i ''TV Binga''. Osim voditeljstva, Mirna se okušala i u glumi. Njezin glumački talent došao je do izražaja u serijama ''Nad lipom 35'', gdje je utjelovila novinarku Ninu, te u ''Bračnim vodama'' i ''Zauvijek susjedima''. U jednom periodu svoje karijere Mirna se okrenula odnosima s javnošću, preuzevši ulogu glasnogovornice Nogometnog kluba Hrvatski dragovoljac 2010. godine.