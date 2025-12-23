Naši Portali
MALE SERIJE

Provjerite novčanike: Ova kovanica vrijedi 3000 eura

Euro-fix novčanik za kovanice eura
Boris Scitar/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
23.12.2025.
u 14:37

Mnogi rijetki novčići dugo miruju u novčaniku prije nego što prođu iz ruke u ruku. Nisu svi svjesni koliko su neki primjerci vrijedni. Kolekcionarska cijena za određene komade može doseći čak 3000 eura. Ovaj novčić od 2 eura također je pravo blago.

Kolekcionari se nadaju nalazu neposredno prije kraja godine. Ova posebna rijetkost može postići iznose u rasponu od četiri znamenke. Evo što kolekcionari trebaju imati na umu: Ponekad prava rijetkost miruje u vašem novčaniku. Oni koji su to doživjeli s ljubavlju se sjećaju trenutka: Odjednom se u vašem novčaniku pojavio ovaj rijedak novčić, koji je sve okrenuo naglavačke.

Laici bi čak mogli propustiti vrijednu pogrešku kovanja novčića, ali poznavatelji znaju vrijednost takvog blaga. Možda postoji slabost kovanja ili neusklađenost, navode njemački mediji. Također bi mogla biti pogrešna godina na novčiću ili neispravan blank. Šlag na torti bilo bi ograničeno izdanje, jer pogreške i ograničeno kovanje osiguravaju željeni porast vrijednosti, piše Fenix-magazin.

Međutim, takvi primjerci vrlo su rijetki. Tim je više razloga za oduševljenje ako naiđete, na primjer, na sljedeći novčić: Vjerojatno najvrjedniji novčić od 2 eura koji tržište nudi. Visoko na listi želja mnogih kolekcionara nalazi se novčić od 2 eura iz 2007. Kovan je u maloj količini: postoji samo 20.001 novčić. Nadalje, ovaj vrijedni novčić potječe iz mikrodržave Monako.

Budući da su kovanja u tim malim državama” općenito manja, vrlo su traženi. U ovom slučaju, to je novčić “Grace Kelly”. Bivša princeza Grace Kelly mnogima je poznata kao hollywoodska glumica, pišu njemački mediji. Umrla je u tragičnoj nesreći 1982. u dobi od samo 52 godine. Danas se ovo rijetko blago s Kellynim likom smatra najvrjednijim novčićem od 2 eura.

Na poleđini se nalazi profil američke glumice, riječ “Monaco” i godina “2007”. Stručnjaci objašnjavaju da vrijednost često doseže i do 3000 eura. Samo uz puno sreće, ljubitelji kovanica mogu postati ponosni vlasnici jedne.

numizmatika euro kovanice kovanica

Avatar spin
spin
17:28 23.12.2025.

Pišete o najvrjednijoj kovanici od 2 € a niste se udostojili ni sliku njegovu objaviti???

MT
makan tahi
20:49 23.12.2025.

evo provjerio sam, uopče nemam kovanica u novčaniku ali sam našao zlatnu polugu od 50 grama koja vrijedi 6000€

DE
Dex
18:22 23.12.2025.

samo prepisan tekst koji je već bar deset puta objavljen ove godine

