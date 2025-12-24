Slavna milijarderka ušla u posao s Lukom Modrićem: Nećete vjerovati kako je zgrnula bogatstvo

Poslije slavnog repera Snoop Dogga i hrvatskog kaptana Luke Modrića, velški nogometni klub Swansea City dobio je još jedno zvučno pojačanje u svojoj vlasničkoj strukturi, američku milijarderku Marthu Stewart. Stewart je tako nastavila trend ulaganja slavnih osoba u klub iz Južnog Walesa, javlja BBC.

84-godišnja poduzetnica svoje bogatstvo izgradila je u industriji uređenja doma i postala prva žena koja je samostalno zaradila milijardu dolara u SAD-u, a sada se odlučila na preuzimanje manjinskog udjela. Njezina odluka uslijedila je nakon što je prošlog petka kao gošća kluba prisustvovala pobjedi popularnih labudova nad Wrexhamom (2:1).

- S velikim zadovoljstvom potvrđujemo da se Martha, koja je izgradila dugu i uspješnu karijeru kao vodeća američka stručnjakinja za uređenje doma i životni stil, pridružila Snoopu i Luki Modriću kao manjinska vlasnica našeg nogometnog kluba. Vrlo smo uzbuđeni što možemo poželjeti Marthi dobrodošlicu, i znamo da je osobno iskustvo utakmice u petak navečer samo povećalo njezin entuzijazam i iščekivanje da bude dio Swansea Cityja - objavio je klub.

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 7, 2025 American businesswoman and writer Martha Stewart is pictured ahead of the final match between Italy's Jannik Sinner and Spain's Carlos Alcaraz REUTERS/Kevin Lamarque Photo: KEVIN LAMARQUE/REUTERS Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Podsjetimo, osvajač Zlatne lopte, legenda Real Madrida i sadašnja zvijezda Milana Luka Modrić postao je investitor i suvlasnik kluba u travnju ove godine.