ODMAH GA VRATITE

Popularan kućanski aparat hitno se povlači s tržišta. Ni slučajno ga nemojte koristiti jer može dovesti do požara

Pexels
VL
Autor
Večernji.hr
23.12.2025.
u 11:27

Obvezne mjere koje je izdao Državni inspektorat uključuju zabranu stavljanja proizvoda na tržište, kao i povlačenje proizvoda sa svih prodajnih mjesta

Državni inspektorat Republike Hrvatske izdao je obavijest o povlačenju s tržišta kućanskog aparata – friteze na ulje modela 1267663-5221, DF-G0201, robne marke Switch ON. Proizvod je povučen zbog ozbiljnog sigurnosnog rizika, jer je utvrđeno da tijekom ispitivanja zagrijavanja friteza doseže previsoke temperature ulja, što može dovesti do opasnosti od požara i opeklina.

Dstribuciju u Hrvatskoj preuzela je tvrtka Kaufland Hrvatska k.d., sa sjedištem u Zagrebu, a friteza originalno dolazi iz Kine. Obvezne mjere koje je izdao Državni inspektorat uključuju zabranu stavljanja proizvoda na tržište, kao i povlačenje proizvoda sa svih prodajnih mjesta. Potrošačima se savjetuje da odmah prestanu koristiti proizvod i obrate se trgovcu kod kojeg su ga kupili kako bi izvršili povrat proizvoda.

Povučeni proizvod ima oznaku 1267663-5221, DF-G0201, a potrošači koji su već nabavili ovu fritezu trebaju poduzeti potrebne korake kako bi spriječili moguće nesreće i obavijestiti prodajnu mrežu. Za dodatne informacije, uključujući slike proizvoda, potrošači mogu posjetiti službene stranice Državnog inspektorata ili kontaktirati trgovce.

Romi iz zloglasnog Piškorovca: 'Netko će radije zaposliti Nepalce nego Rome, stalno nas ocrnjuju'
Ključne riječi
državni inspektorat Barkod

