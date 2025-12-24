Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON ATENTATA NA GENERALA

VIDEO Nova eksplozija u Moskvi: Ima mrtvih, čekaju se potvrde

Foto: REUTERS
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 07:22

Podsjetimo, general-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga, poginuo je u eksploziji u ulici Jasenevaja u Moskvi

U eksploziji automobila u ruskoj prijestolnici Moskvi smrtno su stradale tri osobe, javlja Sky News. Istraživačka agencija potvrdila je kako su se u autu nalazila dvojica policajaca i još jedna osoba.

Kako doznaje Guardian, vlasti su ranije navele da se eksplozija dogodila u blizini mjesta na kojem je ranije ovoga tjedna ubijen visoki ruski general, general-pukovnik Fanil Sarvarov. Snimke emitirane na ruskoj televiziji prikazuju područje ograđeno policijskom trakom i velik broj policijskih snaga na terenu. Svjedoci su izjavili da se eksplozija dogodila oko 1:30 po lokalnom vremenu.

Smrtonosna eksplozija dogodila se samo nekoliko dana nakon što je ruski general ubijen u atentatu automobilskom bombom ispred stambenog kompleksa. Podsjetimo, general-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga, poginuo je u eksploziji u ulici Jasenevaja u Moskvi. Svetlana Petrenko, službena predstavnica Istražnog odbora Rusije, potvrdila je ovu informaciju za TASS.

Napomenula je da je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod vozila. Načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Ključne riječi
Ukrajina Rusija

Komentara 11

Pogledaj Sve
DI
dizajn
07:44 24.12.2025.

odlično, denacifikacija se nastavlja na mjestu nacifikacije

PO
povjerljiv
07:51 24.12.2025.

Ovo samo dokazuje da je rusija tigar od papira jer Ukrajinske tajne službe nesmetano ubijaju ruske zločince u njihovoj jazbini

LA
lambda
07:52 24.12.2025.

Karma stiže ruske zločince gdjegod bili

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!