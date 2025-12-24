VIDEO Nova eksplozija u Moskvi: Ima mrtvih, čekaju se potvrde

U eksploziji automobila u ruskoj prijestolnici Moskvi smrtno su stradale tri osobe, javlja Sky News. Istraživačka agencija potvrdila je kako su se u autu nalazila dvojica policajaca i još jedna osoba.

Kako doznaje Guardian, vlasti su ranije navele da se eksplozija dogodila u blizini mjesta na kojem je ranije ovoga tjedna ubijen visoki ruski general, general-pukovnik Fanil Sarvarov. Snimke emitirane na ruskoj televiziji prikazuju područje ograđeno policijskom trakom i velik broj policijskih snaga na terenu. Svjedoci su izjavili da se eksplozija dogodila oko 1:30 po lokalnom vremenu.

Smrtonosna eksplozija dogodila se samo nekoliko dana nakon što je ruski general ubijen u atentatu automobilskom bombom ispred stambenog kompleksa. Podsjetimo, general-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga, poginuo je u eksploziji u ulici Jasenevaja u Moskvi. Svetlana Petrenko, službena predstavnica Istražnog odbora Rusije, potvrdila je ovu informaciju za TASS.

Napomenula je da je detonirana eksplozivna naprava postavljena ispod vozila. Načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga preminuo je od zadobivenih ozljeda.