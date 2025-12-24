Arktik se preko Grenlanda pretvara u novu geostratešku frontu između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Rusije i Kine s ogromnim ekonomskim i geopolitičkim posljedicama. Danska je objavila da je "uznemirena" i da je pozvala na hitan razgovor američkog veleposlanika Kennetha Howeryja nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje posebnog izaslanika za Grenland, guvernera Louisiane Jeffa Landryja.
Ovo je prvi put u povijesti da su Sjedinjene Države imenovale posebnog izaslanika za Grenland. Iako su Sjedinjene Države prethodno imenovale izaslanike za cijelu arktičku regiju, Landry će biti prvi posebni izaslanik samo za Grenland. Taj potez stavlja otok s 57.000 stanovnika u malu skupinu prioriteta američke vanjske politike, uključujući Ukrajinu i Bliski istok, za koje je Trump imenovao izaslanike, svoje najpouzdanije saveznike.
Ovo se dogodilo prvi puta u povijesti, a Danska i Grenland poručuju: 'To je neprihvatljivo, ne možete anektirati druge zemlje'
Trump vjeruje da je Grenland, koji je uglavnom autonoman, ali je dio Kraljevine Danske, strateški važan i za obranu i kao izvor mineralnog bogatstva. Trump je imenovao Landryja, kazavši u objavi na svojoj platformi Truth Social da Landry razumije "koliko je Grenland ključan za našu nacionalnu sigurnost."
Otkad su se rudna bogatstva počela zvati mineralna?
Mislim da su na Aljaski podijeli mnogo teritorija. a EU ostaje kratkih gaća u svim kombinacijama.
Grenland nije dio EU-a, EU im samo daje novce. To je Danska dobro osmislila, da ne treba sama financirati Grenland, već da se dio tereta prebaci na sve građane EU-a... Da li će Danska uspjeti zadržati Grenland? Možda. To više ovisi o Americi nego o Danskoj. Na Grenlandu postoji mržnja (opravdana) prema Danskoj, tako da Amerikanci mogu odigrati isto kao što su napravili s Islandom... No, to ne znači da će Grenland postati 51 država SAD-a... Uvijek se to svodi na novac. Danska i EU danas troše skoro milijardu € godišnje na tih 50-60.000 stanovnika i to je nekih 65-75% proračuna Grenlanda... Jednostavna matematika, ovako ugrubo - ako Inuiti izađu iz EU-a njihovi prihodi će pasti na 1/3 trenutnih. S druge strane, ako Amerikanci osiguraju npr. 2 milijarde godišnje, prihod će im se udvostručiti. Pa sad nek biraju.