Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
DANSKA UZNEMIRENA

Ovo se dogodilo prvi puta u povijesti, a Danska i Grenland poručuju: 'To je neprihvatljivo, ne možete anektirati druge zemlje'

Autor
Antonio Mandir
24.12.2025.
u 06:35

Trump vjeruje da je Grenland, koji je uglavnom autonoman, ali je dio Kraljevine Danske, strateški važan i za obranu i kao izvor mineralnog bogatstva. Trump je imenovao Landryja, kazavši u objavi na svojoj platformi Truth Social da Landry razumije "koliko je Grenland ključan za našu nacionalnu sigurnost."

Arktik se preko Grenlanda pretvara u novu geostratešku frontu između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Rusije i Kine s ogromnim ekonomskim i geopolitičkim posljedicama. Danska je objavila da je "uznemirena" i da je pozvala na hitan razgovor američkog veleposlanika Kennetha Howeryja nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje posebnog izaslanika za Grenland, guvernera Louisiane Jeffa Landryja.

Ovo je prvi put u povijesti da su Sjedinjene Države imenovale posebnog izaslanika za Grenland. Iako su Sjedinjene Države prethodno imenovale izaslanike za cijelu arktičku regiju, Landry će biti prvi posebni izaslanik samo za Grenland. Taj potez stavlja otok s 57.000 stanovnika u malu skupinu prioriteta američke vanjske politike, uključujući Ukrajinu i Bliski istok, za koje je Trump imenovao izaslanike, svoje najpouzdanije saveznike.

Ključne riječi
Danska SAD Donald Trump Grenland

Komentara 14

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
07:53 24.12.2025.

Grenland nije dio EU-a, EU im samo daje novce. To je Danska dobro osmislila, da ne treba sama financirati Grenland, već da se dio tereta prebaci na sve građane EU-a... Da li će Danska uspjeti zadržati Grenland? Možda. To više ovisi o Americi nego o Danskoj. Na Grenlandu postoji mržnja (opravdana) prema Danskoj, tako da Amerikanci mogu odigrati isto kao što su napravili s Islandom... No, to ne znači da će Grenland postati 51 država SAD-a... Uvijek se to svodi na novac. Danska i EU danas troše skoro milijardu € godišnje na tih 50-60.000 stanovnika i to je nekih 65-75% proračuna Grenlanda... Jednostavna matematika, ovako ugrubo - ako Inuiti izađu iz EU-a njihovi prihodi će pasti na 1/3 trenutnih. S druge strane, ako Amerikanci osiguraju npr. 2 milijarde godišnje, prihod će im se udvostručiti. Pa sad nek biraju.

Avatar Medeni
Medeni
06:49 24.12.2025.

Otkad su se rudna bogatstva počela zvati mineralna?

Avatar Točka na i
Točka na i
08:29 24.12.2025.

Mislim da su na Aljaski podijeli mnogo teritorija. a EU ostaje kratkih gaća u svim kombinacijama.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!