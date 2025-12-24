Ovo se dogodilo prvi puta u povijesti, a Danska i Grenland poručuju: 'To je neprihvatljivo, ne možete anektirati druge zemlje'

Arktik se preko Grenlanda pretvara u novu geostratešku frontu između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Rusije i Kine s ogromnim ekonomskim i geopolitičkim posljedicama. Danska je objavila da je "uznemirena" i da je pozvala na hitan razgovor američkog veleposlanika Kennetha Howeryja nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje posebnog izaslanika za Grenland, guvernera Louisiane Jeffa Landryja.



Ovo je prvi put u povijesti da su Sjedinjene Države imenovale posebnog izaslanika za Grenland. Iako su Sjedinjene Države prethodno imenovale izaslanike za cijelu arktičku regiju, Landry će biti prvi posebni izaslanik samo za Grenland. Taj potez stavlja otok s 57.000 stanovnika u malu skupinu prioriteta američke vanjske politike, uključujući Ukrajinu i Bliski istok, za koje je Trump imenovao izaslanike, svoje najpouzdanije saveznike.