ZIMSKA IDILA

FOTO Snijeg zameo ceste diljem Hrvatske: Prije puta obavezno provjerite situaciju, na snazi su zabrane za pojedina vozila

Autori: Hina, Večernji.hr
24.12.2025.
u 08:24

Zbog jakog vjetra A1 Zagreb - Split - Dubrovnik otvorena je samo za osobna vozila između Svetog Roka i Posedarja

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, zbog niskih temperatura moguća je poledica, snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru, a u priobalju puše olujna bura, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK). Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju HAK upozorava na moguće odrone. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci /Istri i Dalmaciji te obratno. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona teretnih vozila je oko 8 km, a kolona osobnih vozila je oko jedan  km

Državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački, zbog zastoja teretnih vozila, zatvorena je za sav promet. Zbog jakog vjetra A1 Zagreb - Split - Dubrovnik otvorena je samo za osobna vozila između Svetog Roka i Posedarja. Obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama je  Benkovac- DC59 Kistanje- DC1 Knin-Gračac-DC50 Sveti Rok (A1)

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: ﻿Sumartin-Makarska i Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik;

katamaranske linije: M.Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Sobra (Mljet) - Šipanska Luka - Dubrovnik, Ubli - Korčula - Dubrovnik﻿﻿

brodska linija: Zadar - Preko, ﻿M.Lošinj-Unije-Susak.

﻿Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na liniji Prizna-Žigljen održat će se putovanja pod rednim brojem IV,VI,VIII, i X.

Prema nadzornim kamerama vidljivo je kako snijeg jutros pada na zagrebačkom Sljemenu. Vrh Medvednice potpuno se zabijelio, a guste pahulje i dalje padaju. Snijeg jutros pada i u Bednji na sjeveru Hrvatske te u Gorskom Kotaru i Lici. Stvara se snježni pokrivač. 

Oblačno, povremeno kiša, u Dalmaciji mjestimice i izraženiji pljuskovi, a u unutrašnjosti će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, ponegdje uz stvaranje snježnog pokrivača, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za srijedu. Najviše mogućnosti za snježni pokrivač je u gorju te na sjeverozapadu Hrvatske. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka i olujna bura, podno Velebita na udare orkanska, a prema jugu umjereno i jako jugo.

Temperatura zraka između 0 i 5, na Jadranu većinom od 9 do 15 Celzijevih stupnjeva. U Badnjoj noći u unutrašnjosti povremene oborine, uglavnom susnježica i snijeg, na krajnjem istoku većinom suho. Na Jadranu mjestimice kiša, ponajviše na otocima Dalmacije, ali i vjetrovito uz jaku i olujnu buru na sjevernom i srednjem dijelu, a na jugu uz umjeren istočnjak i buru.

