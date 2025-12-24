Mamić: Thompsona zabranjuju ovi u duginim bojama koji nisu ponosni na Hrvatsku, to je dno dna

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić gostovao je u podcastu Zaja Mind, a na društvenim mrežama osvanuo je kratki isječak u kojem je dao svoje mišljenje o zabrani Thompsona, a video se brzo proširio društvenim mrežama. Voditelj podcasta je Mamića upitao što misli o zabrani drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni zbog izvođenja pjesme Bojna Čavoglave koja sadrži pozdrav ZDS.

- To je dno dna. Svaka zabrana je dno dna. Možemo se mi pozivati na demokraciju… Da pjesma ili pjesme pod kojim su ljudi polagali svoje živote, svoje udove, ruke, noge, glave da bi se stvorila hrvatska država… Što smo mi imali nego pjesmu Čavoglave, Dražena Žanka, Tomislava Ivčića, Moja domovina, Band aid i sve koji su hranili i hrabrili hrvatske ljude da idu na metke i granate da se stvori samostalna hrvatska država - rekao je Mamić.

- To je pjesma koja nas je hranila da idemo na metke i bombe. To zloupotrebljavati i zabranjivati – e pa to su ti koji nisu ponosni na hrvatsko društvo. To su te peder*ine u duginim bojama koji nama nameću da bi djecu trebali ono i ovo raspoznavati, koji rastaču obitelj i koji promoviraju neke sotonske vrijednosti - izjavio je bivši gazda Dinama.

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević već je ranije najavio Thompsonu da ukoliko bude na prvom koncertu izvodio pjesmu Bojna Čavoglave i pozdrav ZDS, drugog koncerta u Areni neće biti.