KURIOZITET

Znate li tko je trener koji je srušio Štimca? Bio je izbornik Hrvatske, a iz Dinama je otišao za tri mjeseca

Trening nogometaša Dinama u Rovinju
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
01.12.2025.
u 15:17

Vjerovali smo i vratili vjeru u Plavo-bijele!, stoji u objavi trenera na stranici NK Posušje dan nakon senzacionalne pobjede nad Zrinjskim u Mostaru 2:0

Znate li tko je trener koji je u nedjelju senzacionalno s Posušjem srušio mostarski Zrinjski? Riječ je o 40-godišnjem Dariju Bašiću, treneru iz Ivanić Grada, nekadašnjem izborniku hrvatske reprezentacije do 17 godina. Sjetit ćete ga se – na Svjetskom prvenstvu 2015. godine s malim vatrenima, Šemperom, Soldom, Kalaicom, Sosom, Morom, Brekalom..., dospio je do četvrtfinala u kojem je ispao od Malija.

Dario Bašić preuzeo je Posušje u listopadu ove godine: u šest nastupa u Premijer ligi BiH ima dvije pobjede, jedan remi i tri poraza. Još uvijek je posljednjeplasiran s 13 bodova, pretposljednji Rudar iz Prijedora ima 14. Posušje je u Kupu ispalo od zeničkog Čelika. Dario Bašić bio je 2022. godine pomoćni trener u Dinamu, kada je šef struke bio Željko Kopić, ali je nakon tri mjeseca napustio Maksimir prihvativši ponudu za izbornika selekcije Bahreina do 23. godine. Potom je radio i u Kuvajtu, a prije Dinama i u UA Emiratima.

U ponedjeljak jutro na službenim stranicama Posušja osvanula je jedna rečenica kojom je hrvatski stručnjak kazao što misli nakon pobjede nad Zrinjskim:

- Vjerovali smo i vratili vjeru u Plavo-bijele!, stoji u objavi.

Četiri od deset klubova u Premijer ligi BiH imaju hrvatske trenere: Igor Štimac je u Zrinjskom, Dario Bašić u Posušju, Mario Cvitanović u Sarajevu i Dean Klafurić u Širokom Brijegu.
Ključne riječi
Igor Štimac Dinamo Zrinjski

