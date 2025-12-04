Je li čudo ipak moguće? Evo što Zagrepčanima treba za prolaz u Ligi prvaka, još ima nade

Rukometaši Zagreba okončali su prvi dio elitne skupine lige prvaka pobjedom nad Pelisterom. Nažalost, to su i jedini bodovi hrvatskog prvaka u ovom dijelu sezone a da je riječ o Europi. U pet domaćih utakmica ostvarili su jednu pojedu i četiri poraza, dok su na svih pet gostovanja ostali kratkih rukava. Istina, moglo je tu biti i malo više bodova, uz jednu malu dozu sreće. Primjerice, poraz u Bitoli dogodio se u zadnjim minutama utakmice, isto tako i u Parizu. U Szegedu je Zagreb u 50. minuti bio u egalu, a na kraju je izgubio.

Do kraja igranja u elitnoj skupini preostala su još četiri kola. Zagreb će u Areni dočekati poljsku Wislu i PSG, a ide u goste GOG-u i Barceloni. Objektivno, u Barceloni neće imati nikakvu priliku, a osvoji li šest bodova u preostale tri utakmice, to bi možda bilo dovoljno za plasman u osminu finala. No u Zagrebu će ići korak po korak, a prvi je 18. veljače, kada u Zagreb dolazi ove sezone potpuno neprepoznatljivi i neuvjerljivi PSG. Zagreb će do sredine veljače biti sigurno jači za oporavljene Igora Karačića i Luku Lovru Klaricu, a iz Izviđača bi trebao kao pojačanje doći Ćeško, sjajni lijevi vanjski koji je i na popisu za hrvatsku reprezentaciju. Ne treba zaboraviti da su se tek pred kraj igranja ove sezone u ligi prvaka u rostere vratili Pavlović i Dodić te da je kao pojačanje na vratima došao Meštrić.

Zagreb je na početku sezone vodio Andrija Nikolić, koji se povukao nakon osam poraza, a na njegovo mjesto došao je Nenad Šoštarić, koji za sada ima poraz i pobjedu. Najefikasniji igrač Zagreba u ligi prvaka je Filip Glavaš s 56 pogodaka iz 72 šuteva. Slijede ga Ihar Bialiauski s 44 te Luka Lovre Klarica s 40 pogodaka. Ta trojica igrača ujedno su i najbolji pojedinci kluba u Ligi prvaka. Što se tiče vanjske linije, puno se više očekivalo od Gavrića, koji je postigao samo osam pogodaka. Skroman je bio i Kavčić (18 pogodaka), dok je Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze iz utakmice u utakmicu pokazivao napredak. Na kraju je postigao 20 pogodaka. Puno više lopti na krilo je dobivao Glavaš nego na drugoj strani Ćavar i Sadouski. Najmanji učinak imali su kružni napadači. Od četvorice najefikasniji je bio Trivković s 14 pogodaka, a slijede ga Faljić (14), Topić (12) i Walczak (4).

Što se tiče vratara, tu je bio veliki problem, posebice u prvih pet kola. Haris Suljević skupio je 57 obrana iz 246 udaraca, što je skromnih 23 posto. Još je goru statistiku imao Ante Grbavac, koji je u jednom trenutku u dvije utakmice imao nula obrana od 22 šuta. Ukupno je imao 24 obrane iz 128 udaraca, što je skromnih 18 posto. Imala su ova dva vratara nekoliko bljeskova, poput onoga kada je Suljević u Magdeburgu imao 15 obrana. Sandro Meštrić branio je samo jedno poluvrijeme, i to u ovoj posljednjoj utakmici protiv Pelistera i imao 50 posto uspješnih obrana. Nastavi li u istom ritmu, Zagreb se može nadati još pokojem bodu.

Imao je Zagreb i previše tehničkih pogrešaka u 10 utakmica. Prednjačili su Bialiauski, koji je imao čak 18 izgubljenih lopti u deset utakmica. Odmah do njega, s 12 izgubljenih lopti, je Tskhovrebadze te s deset Klarica. Inače, Bjelorus Ihar bio je uvjerljivo najbolji asistent kluba, imao je 22 uspješna dodavanja u deset utakmica.

Treba istaknuti da je Zagreb u ranoj fazi ostao bez Igora Karačića, koji se ozlijedio nakon tri utakmice, a na kraju i bez Klarice, koji je zbog ozljede propustio zadnje dvije utakmice. U posljednje četiri sezone Zagreb je završio igranje u skupini s tri ili više pobjeda. Najbolja je bila sezona 2023./2024. kada je Zagreb na kraju imao šest pobjeda i šest poraza te tri neodlučena rezultata.

Aktualna sezona počela je s nadom, ali brzo se pretvorila u borbu za preživljavanje. Niz poraza, od kojih su neki bili iznimno teški, poput onog od Magdeburga kod kuće, doveo je do ostavke trenera Andrije Nikolića, nastavljajući tako tradiciju trenerskog “vrtuljka”