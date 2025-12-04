Gdje će igrati Hrvatska? Navijači moraju biti spremni na ludnicu, znaju se i cijene ulaznica

Još su dva dana do ždrijeba za Svjetsko nogometno prvenstvo koje se igra sljedećeg ljeta u Sjevernoj Americi. Prvi put u povijesti nogometaši će se na ovom natjecanju razići po tri zemlje. Dosad su najviše dvije zemlje zajedno organizirale smotru najboljih svjetskih reprezentacija. Dakle, domaćini će biti SAD, Meksiko i Kanada, igrat će se u 16 gradova, u 11 američkih (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Boston, New York City, Philadelphia, Miami), tri meksička (Guadalajara, Monterrey, Mexico City) i dva kanadska (Vancouver, Toronto).

Sa svojim prethodnim domaćinstvom turnira 1970. i 1986. Meksiko će postati prva zemlja koja je tri puta bila domaćin ili suorganizator Svjetskog prvenstva za nogometaše. Sjedinjene Države posljednji su put bile domaćini SP-a za muškarce 1994. godine, dok će Kanada prvi put biti domaćin ove svjetske nogometne smotre. Otvaranje SP-a je 11. lipnja 2026. na stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityju, dok je finale 19. srpnja na stadionu MetLife u New Yorku. Dakle, u nešto više od mjesec dana nagledat ćemo se utakmica jer je Fifa nakon SP-a u Kataru odlučila proširiti ovaj završni turnir s 32 na 48 reprezentacija. Europu će predstavljati 16 reprezentacija, afričke zemlje dolaze s devet momčadi, azijske imaju osam, Južna Amerika šest, Concacaf tri, tu su i tri domaćina, a još će dvije reprezentacije izboriti plasman kroz dodatni play-off.

Za potrebe turnira neće se morati izgraditi nijedan novi stadion. SAD ima najmodernije stadione na svijetu kojima su primarna namjena utakmice NFL-a, a većina stadiona nova je ili nedavno temeljito obnovljena. Najveći je stadion legendarni Azteca u Mexico Cityju koji prima nešto više od 87 tisuća gledatelja i nema dvojbe da će biti pun 11. lipnja na otvorenju.

Najmanji je onaj u Torontu s kapacitetom od 30 tisuća. Finale će se igrati u New Yorku, na MetLife stadionu s 82.500 gledatelja. Ostali stadioni su: u Atlanti (Mercedes-Benz) sa 71 tisućom, Dallas (AT&T) 80.000, Boston (Gillette) koji prima 65.878 gledatelja, Houston (NRG stadion) 72.200, Kansas City (Arrowhead) 76.416, Los Angeles (SoFi stadion) 70.240, Miami (Hard Rock) 64.767, Philadelphia (Lincoln Field) 69.796, San Francisco (Levi's) 68.500, Seattle (Lumen Field) 69.000, Guadalajara (Akron) 49.850, Monterrey (BBVA stadion) 53.500 i Vancouver (BC Place) s 54.500 gledatelja.

Na ovom proširenom SP-u igrat će se dnevno četiri utakmice, a ne tri kao što je dosad znao biti slučaj. Praćenje utakmica bit će izazovno za ljubitelje nogometa u Europi i Africi. Termini utakmica trebali bi biti u 18:00, 21:00, ponoć i 3:00 po našem vremenu. U tim se terminima igralo i ovogodišnje Svjetsko klupsko prvenstvo, no taj je turnir bio obilježen problemima s velikim vrućinama. Upravo zbog toga ključne utakmice na Svjetskom prvenstvu igrat će se kasnije kako bi se zaštitilo zdravlje igrača. Iako bi termini u 18:00 i 21:00 bili idealni za europsku televizijsku publiku, to odgovara podnevnom terminu u nekim dijelovima Sjeverne Amerike, a tada su temperature najviše.

Svjetsko klupsko prvenstvo izazvalo je brojne kritike trenera i igrača koji su se borili s visokim temperaturama u SAD-u kada su utakmice počinjale u podne po lokalnom vremenu.

– Na utakmicu je jasno utjecala temperatura. Termin je odličan za europsku publiku, ali momčadi pate. Što se tiče igre, nemoguće je igrati na vrlo visokoj razini 90 minuta – rekao je trener PSG-a Luis Enrique nakon pobjede njegova kluba nad Atletico Madridom s rezultatom 4:0 u Los Angelesu, gdje su temperature dosezale gotovo 40 Celzijevih stupnjeva uz 60 posto vlage.

Neće biti lako prilagoditi se na sve to, i ne samo na temperature nego i na putovanja pa će sve reprezentacije, a tako i naša koja će morati jako pametno izabrati kamp u kojem će biti i iz kojeg će putovati na utakmice.

Bit će zanimljivo vidjeti koliko će biti puni svi ti vrlo moderni stadioni jer će na SP-u biti i dosta neatraktivnih i široj publici manje zanimljivih reprezentacija. A cijene ulaznica posebna su priča i neće biti mnogo ljudi iz Hrvatske koji će si moći priuštiti put "preko velike bare" i još kupiti ulaznice. Za utakmice u skupinama najjeftinija ulaznica na prošlom prvenstvu u Kataru stajala je 11 dolara, a sad su najjeftinije ulaznice 100 dolara. Najbolja mjesta za utakmice po skupinama koštat će 575 dolara. U nokaut-fazi ulaznice su od 220 do 890 dolara, a finale je bolje i ne spominjati, za najslabija mjesta (četvrta kategorija) na MetLife stadionu u New Yorku treba izdvojiti 2030 dolara, potom 2790 dolara za treću kategoriju, 4210 dolara za drugu i čak 6370 dolara za prvu kategoriju. Pa 'ko voli, nek' izvoli. Ili tko može, ali bit će i takvih. Uostalom, najskuplje ulaznice obično se prve i prodaju jer oni koji imaju žele vidjeti i biti viđeni na takvim događajima.