Otkriveno zašto dvojica vatrenih nisu bili u sastavu baskijskog kluba

Hrvatski nogometaši Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić nisu bili u sastavu Real Sociedada koji je u srijedu navečer pobijedio s 2-0 četvrtoligaša Reus u 2. kolu španjolskog Kupa, ali oporavili su se od bolesti i ozljede pa bi u četvrtak trebali trenirati s momčadi, rekao je klupski glasnogovornik.

Branič Ćaleta-Car, koji je posljednju prvenstvenu utakmicu s Villarrealom proveo na klupi, nije putovao na gostovanje u Kataloniju zbog crijevnog virusa. Vezni igrač Sučić je imao manjih fizičkih problema pa ni on nije igrao u katalonskom gradu Reusu.

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Duje će, ako ne danas, sutra trenirati s momčadi nakon što je imao crijevnu virozu. Luka će sigurno danas vježbati s momčadi, nije mu ništa ozbiljnije", rekao je u četvrtak Hini glasnogovornik Real Sociedada.

Obojica hrvatskih reprezentativaca suočavaju se nedovoljnim igranjem u tom baskijskom klubu. Sučić, koji je prošli mjesec bio samo na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića, odigrao je devet minuta u posljednjih šest prvenstvenih utakmica. Ćaleta-Car je sredinom listopada izgubio mjesto u udarnoj postavi.

Real Sociedad zauzima 10. mjesto među 20 klubova Primere, te se priprema za subotnje gostovanje kod Alavesa, također kluba iz Baskije.