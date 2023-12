Ivanišević: Đoković nas je mučio, čupao nam nokte, vezao nas lisicama...

Hrvatski legendarni teniski as Goran Ivanišević nominiran je za najboljeg teniskog trenera svijeta u 2023. godini, službeno je objavio ATP. Ivanišević, inače trener najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića, je ove godine kao trener vodio tenisača iz Srbije do tri od četiri Grand Slam naslova. Đoković je pobijedio na Australian Openu, Roland Garrosu i US Openu, a u finalu je bio i u Wimbledonu gdje ga je zaustavio Španjolac Carlos Alcaraz.

Goran je tom prigodom u razgovoru We Are Tennis progovorio o odnosu s Đokovićem.

- Dobra analogija bila bi opisati Novaka Đokovića kao direktora neke korporacije, a on traži i traži profit. Ti su ga profiti izdvojili od svih ostalih. Poput gubitaka u korporaciji, ako izgubi, gubi tržišni udio što rezultira padom na ljestvici. Đokoviću je, kao i svakom vrhunskom igraču, to teško za podnijeti - rekao je Ivanišević.

- S Đokovićem nije lako, pogotovo kada mu nešto ne ide od ruke. Tri dana nas je vezao lisicama. Mučio nas je, čupao nam nokte. Bilo je još svega, ali ne mogu vam reći. Ali, još smo tu, živi smo. Srce mi je još dobro. Ja sam star čovjek i moram paziti na svoje srce. Ovdje smo da se on osjeća bolje i da bolje igra. Ponekad to nije lako, ponekad je jako komplicirano.

- Nije lako nositi se s njim kada gubi meč. Kao i svako ljudsko biće, ima unutarnje borbe. Znam da mu nije lako motivirati se, sve je osvojio. Ali uvijek nađe motivaciju.

- Nije lako, nije lako, nije lako. To je život. On je broj 1. Uvijek želi više i stalno želi nešto bolje - zaključio je Ivanišević te dodao da kada pravi Novak Đoković izađe na teren ni jedan drugi igrač na svijetu nema šanse.