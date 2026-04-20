Indija na popisu zemalja koje se smatraju visokorizičnima za doping, poznato je i zašto

Indija je stavljena na popis zemalja u kojima se rizik od dopinga smatra "izuzetno visokim", objavila je u ponedjeljak Jedinica za integritet atletike (AIU). Na AIU-ovom popisu zemalja "kategorije A", kod kojih je najveći rizik od dopinga od ranije su i Rusija, Bjelorusija, Etiopija, Kenija, Nigerija i Ukrajina.

Kategorija A znači da indijski sportaši sada moraju ispunjavati strože antidopinške zahtjeve. Najmnogoljudnija zemlja svijeta rangirana je među dvije vodeće po broju kršenja antidopinških pravila u atletici između 2022. i 2025. godine, objavio je AIU.

"Situacija s dopingom u Indiji dugo je bila visokog rizika i nažalost, kvaliteta nacionalnog antidopinškog programa jednostavno nije sukladna riziku od dopinga," kazao je predsjednik AIU-a David Howman.

"Iako se Indijski atletski savez zalagao za antidopinške reforme, promjene nisu bile dovoljne," dodao je Howman.

Indija bi trebala biti domaćin Igara Commonwealtha 2030. godine, što se smatra odskočnom daskom prema ambiciji domaćinstva Olimpijskih igara 2036. godine.

Prema riječima čelnika Svjetske antidopinške agencije (WADA) Witolda Banke, koji je prošli tjedan posjetio New Delhi, Indija je najveći svjetski proizvođač dopinga za poboljšanje performansi.

Za razliku od Indije, Bahreinski atletski savez (BAA) bit će prekategoriziran iz 'Kategorije A' u 'Kategoriju B' 2027. godine, pod uvjetom da se postojeće mjere zadrže tijekom cijele 2026. godine.

"Tamošnjem atletskom savezu treba čestitati na ogromnom poboljšanju antidopinške situacije u Bahreinu," poručio je Howman.