Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JEDINICA ZA INTEGRITET

Indija na popisu zemalja koje se smatraju visokorizičnima za doping, poznato je i zašto

Illustration shows soccer terrain vial and syringe and words "Doping Control\
DADO RUVIC/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.04.2026.
u 19:20

Indija je stavljena na popis zemalja u kojima se rizik od dopinga smatra "izuzetno visokim", objavila je u ponedjeljak Jedinica za integritet atletike (AIU). Na AIU-ovom popisu zemalja "kategorije A", kod kojih je najveći rizik od dopinga od ranije su i Rusija, Bjelorusija, Etiopija, Kenija, Nigerija i Ukrajina.

Kategorija A znači da indijski sportaši sada moraju ispunjavati strože antidopinške zahtjeve. Najmnogoljudnija zemlja svijeta rangirana je među dvije vodeće po broju kršenja antidopinških pravila u atletici između 2022. i 2025. godine, objavio je AIU.

"Situacija s dopingom u Indiji dugo je bila visokog rizika i nažalost, kvaliteta nacionalnog antidopinškog programa jednostavno nije sukladna riziku od dopinga," kazao je predsjednik AIU-a David Howman.

"Iako se Indijski atletski savez zalagao za antidopinške reforme, promjene nisu bile dovoljne," dodao je Howman.

Indija bi trebala biti domaćin Igara Commonwealtha 2030. godine, što se smatra odskočnom daskom prema ambiciji domaćinstva Olimpijskih igara 2036. godine.

Prema riječima čelnika Svjetske antidopinške agencije (WADA) Witolda Banke, koji je prošli tjedan posjetio New Delhi, Indija je najveći svjetski proizvođač dopinga za poboljšanje performansi.

Za razliku od Indije, Bahreinski atletski savez (BAA) bit će prekategoriziran iz 'Kategorije A' u 'Kategoriju B' 2027. godine, pod uvjetom da se postojeće mjere zadrže tijekom cijele 2026. godine.

"Tamošnjem atletskom savezu treba čestitati na ogromnom poboljšanju antidopinške situacije u Bahreinu," poručio je Howman.

Ključne riječi
Doping Indija Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!