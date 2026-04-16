CRVENO SVJETLO

Odbijeno 11 zahtjeva vrhunskih atletičara za uzimanje turskog državljanstva

Zahtjeve za dobijanje turskog sportskog državljanstva podnijelo je petero Kenijaca predvođenih svjetskom rekordedrokom u maratonu Birgid Kosgei, četvero Jamajčana među kojima je i olimpijski pobjednik u bacanju diska Roje Stona, te nigerijski sprinter Favour Ofili i ruska sedmobojka Sofija Jakušina.

Odbor za preispitivanje nacionalnosti Međunarodnog atletskog saveza (WA) odbio je zahtjeve 11 aletičara za stjecanje turskog državljanstva nazvavši ih "kooridiniranom strategijom novačenja" od strane turske vlade koja privlači sportaše iz drugih zemalja nudeći im financisjki primamljive ugovore.

"Odbor je ustanovio kako su ovi zahtjevi dio koordinirane strategije koju predvodi turska vlada, a kako bi se stvorio klub koji bi u potpunosti bio u vlasništvu vlade koja bi ga i financirala, a kako bi se privukli sportaši iz drugih zemalja putem lukrativnih ugovora s ciljem da se tim sportašima osigura predstavljanje Turske na budućim međunarodnim natjecanjima uključujući i Olimpijske igre u Los Angelesu 2028", objavio je WA.

Pravila WA o promjeni državljanstva uvedena 2019. godine sadrže kriterije koji za cilj imaju osiguranje istinske povezanosti između sportaša i zemlje koju predstavlja kako bi se zaštitili integritet, kredibilitet i razvoj sporta na globalnoj razini. 
Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

