Bizaran incident dogodio se kada su 'najseksi sportašicu svijeta' pozvali na testiranje usred predstave

Alica Schmidt ime je koje je odavno prešlo granice atletike. S više od pet i pol milijuna pratitelja na Instagramu, ugovorima s globalnim brendovima poput Pume i Hugo Bossa te statusom jedne od najprepoznatljivijih sportašica današnjice, ona je postala istinska ikona modernog doba. Dok su je mediji i javnost proglasili "najseksi sportašicom svijeta", titulom koja ju je vinula u zvijezde, ona je vodila vlastite bitke - s ozljedama, bolestima i ogromnim očekivanjima. Njezina karijera, koja uključuje nastupe na dvjema Olimpijskim igrama, svjedočanstvo je otpornosti i nepokolebljive želje da je svijet pamti po rezultatima, a ne po izgledu.

Njezin put započeo je u njemačkom gradu Wormsu. Od najranijih dana pokazivala je neukrotivu energiju, toliko da su je roditelji, kako su kasnije otkrili mediji, često morali moliti da uspori. Upravo su oni prepoznali njezin prirodni talent i usmjerili je prema sportu. Sa sedam godina počela je trenirati u lokalnom atletskom klubu, a nakon preseljenja obitelji u Ingolstadt, nastavila je brusiti formu u klubu MTV Ingolstadt. Potpora obitelji bila je ključna, pružajući joj stabilno okruženje dok je pokušavala uskladiti školske obveze i sve zahtjevnije treninge. Svjesna važnosti obrazovanja, upisala je studij medijskog i komunikacijskog menadžmenta na daljinu na Sveučilištu primijenjenih znanosti Fresenius, što joj je omogućilo da uči i polaže ispite dok je bila na pripremama ili natjecanjima diljem svijeta.

Prvi bljeskovi njezina talenta na međunarodnoj sceni dogodili su se dok je još bila juniorka. Na Europskom prvenstvu za uzrast do 20 godina 2017. godine, kao dio njemačke štafete 4x400 metara, osvojila je srebrnu medalju. Upravo je taj uspjeh privukao pažnju australskog portala Busted Coverage, koji joj je dodijelio nadimak "najseksi sportašice svijeta". Iako je titula preko noći postala viralna i donijela joj globalnu slavu, Schmidt je kasnije u intervjuima isticala kako ne zna zašto ju je dobila te da joj je sport uvijek na prvom mjestu. Svoju atletsku vrijednost potvrdila je dvije godine kasnije, kada je na Europskom prvenstvu do 23 godine osvojila brončanu medalju, ponovno u štafeti 4x400 metara, dokazavši da je njezin uspjeh utemeljen na talentu i predanom radu.

Vrhunac karijere za svakog sportaša su Olimpijske igre, a Alica je taj san živjela dva puta. Iako je na Igre u Tokiju 2020. putovala kao rezerva i nije dobila priliku nastupiti, samo iskustvo bilo joj je neprocjenjivo. Četiri godine kasnije, u Parizu, napokon je istrčala na olimpijsku stazu. Natjecala se u mješovitoj i ženskoj štafeti 4x400 metara, no njemački timovi nisu uspjeli proći u finale. Unatoč tome, svoje je debitantsko iskustvo opisala kao "emocionalni vrtuljak" i lekciju koja će joj pomoći u budućnosti. Odmah nakon Pariza jasno je poručila kako njezina misija nije gotova, izjavivši: "Put prema Ljetnim olimpijskim igrama 2028. počinje sada", pokazujući odlučnost da u Los Angelesu ostvari još bolje rezultate.

No, put do Pariza bio je posut trnjem. Schmidt se posljednjih godina suočavala s brojnim izazovima koji su testirali njezinu izdržljivost. Odlučila se na hrabar sportski potez - prijelaz s discipline 400 metara na tehnički i fizički znatno zahtjevnijih 800 metara. Prilagodba novom režimu treninga bila je teška sama po sebi, a situaciju su dodatno zakomplicirali zdravstveni problemi. Tijekom 2024. borila se s potrganim ligamentima, a početkom 2025. godine, neposredno prije državnog prvenstva, zarazila se COVID-om. Bolest ju je prisilila na prekid treninga i značajno utjecala na njezine rezultate do kraja sezone. Koliko je život sportaša nepredvidiv, pokazao je i bizaran incident kada su je antidopinški kontrolori pozvali na testiranje usred kino predstave, izvukavši je iz dvorane nakon samo 30 minuta filma.

Dok se na stazi borila s preprekama, njezina popularnost na društvenim mrežama nezaustavljivo je rasla. Profil na Instagramu, gdje dijeli trenutke s treninga, putovanja i natjecanja, postao je platforma koja joj je donijela status marketinške zvijezde. Prepoznali su to i veliki brendovi, pa je tako postala zaštitno lice Pume, a suradnja s modnom kućom Hugo Boss odvela ju je i na pistu Tjedna mode u Milanu, što je samo potvrdilo njezin status ikone stila. Osim toga, jedno je vrijeme radila i kao kondicijska trenerica za nogometaše Borussije Dortmund, gdje je u prijateljskoj utrci na 400 metara uvjerljivo pobijedila njemačkog reprezentativca Matsa Hummelsa. Njezin procijenjeni imetak kreće se između jednog i dva milijuna dolara, a najveći dio prihoda ostvaruje upravo od sponzorskih ugovora i suradnji.

Unatoč ogromnoj popularnosti, Alica se trudi privatni život držati podalje od javnosti. Godinama je u vezi s fotografom Fredijem Richter-Mendauom, a njihova je veza postala javna u lipnju 2024. godine kada su se poljubili pred kamerama nakon njezine pobjede u utrci na njemačkom prvenstvu. Upravo je zbog njega 2017. godine preselila u Potsdam, pokazavši da je spremna na žrtve kako bi uskladila profesionalne obveze i privatni život. Ipak, najveća podrška oduvijek joj je bila obitelj. Roditelji su je pratili na brojnim natjecanjima, uključujući i Olimpijske igre u Parizu.