Sjajna konkurencija skakača u dalj na Hanžeku

Na ovogodišnjem međunarodnom atletskom mitingu, Boris Hanžeković memorijalu u petak na Mladosti nastupit će i nove zvijezde skoka u dalj, aktualni svjetski dvoranski prvak Gerson Balde te svjetski juniorski rekorder Jorge Hodelin, objavili su organizatori.

Iako su u posljednja tri desetljeća na Boris Hanžeković memorijalu nastupali skoro svi najbolji svjetski skakači u dalj čemu svjedoči i to da rekord mitinga s dalekih 8,46 metara drži bivši svjetski prvak i olimpijski doprvak Luvo Manyonga, koncentraciju kvalitete koju nudi ovogodišnja startna lista još u Zagrebu nismo vidjeli.

Jamajčanin Tajay Gayle ima cijeli komplet medalja sa svjetskih prvenstava, ima osobni rekord od čak 8,69 metara, ove godine je već skakao 8,32m, ali u petak neće biti prvi favorit za pobjedu. Vjerojatno je to ipak senzacionalni aktualni svjetski dvoranski prvak, Portugalac Gerson Balde, koji je u Torunu obilato poboljšao osobni rekord skočivši 8,46m.

No, bolji od njih obojice u sezoni na otvorenome je kubanski tinejdžer Jorge A. Hodelin koji je prije samo nekoliko dana skočio u Parizu 8,46m, što je novi svjetski juniorski rekord. Na skakalište se vratio i njegov sunarodnjak Juan Miguel Echevarría, olimpijski doprvak iz Tokija i bivši svjetski dvoranski prvak. Njegov osobni rekord je 8,68m, a ove godine je najdalje skočio 8,24m.

Na startnoj listi je i Amerikanac Jarion Lawson koji je osvojio svjetsko srebro još u Londonu 2017. godine, osobni rekord mu je 8,58m i standardan je na daljinama preko osam metara.

U toj plejadi osvajača olimpijskih i svjetskih odličnika koji skaču blizu ili preko osam i pol metara bit će na stadionu Mladosti i najbolji hrvatski daljaši Filip Pravdica i Marko Čeko.

Pravdica je ove godine već skočio 8,09m a njegov i hrvatski rekord je 8,35m. Čeki bi, pak, sjajna konkurencija na 76. Boris Hanžeković memorijalu mogla pomoći da se ponovno približi svojim najboljim ostvarenjima, skokovima preko osam metara.