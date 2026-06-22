Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Konjički sport

Indi Šimleša dominirala na Hipodromu Zagreb i osvojila prva dva mjesta

Autor
Damir Mrvec
22.06.2026.
u 08:09

Mlada hrvatska reprezentativka bila je jedina natjecateljica koja je s oba grla bez pogreške odjahala osnovni parkur i baraž te potvrdila status jedne od najvećih nada hrvatskog preponskog jahanja

Na travnatom terenu zagrebačkog Hipodroma, u organizaciji Konjičkog kluba Zagreb, održano je 2. kolo Croatia kupa, a najveće ovacije publike zasluženo je pobrala 18-godišnja hrvatska reprezentativka Indi Šimleša iz Sportskog konjičkog kluba Sveti Juraj.

Mlada jahačica još je jednom potvrdila status jedne od najtalentiranijih predstavnica hrvatskog preponskog jahanja. U utakmici na visini od 130 centimetara ostvarila je izvanredan uspjeh osvojivši prvo i drugo mjesto. Posebno impresivno zvuči podatak da je upravo Indi bila jedina natjecateljica koja je s oba svoja grla bez pogreške odjahala i osnovni parkur i baraž, čime je u potpunosti dominirala konkurencijom.

Jahački talent očito je naslijedila od oca, Ante Šimleše, jednog od najuspješnijih hrvatskih jahača svih vremena. U obitelji Šimleša uspjeh u konjičkom sportu gotovo je tradicija jer je i njezina sestra Antea vrhunska jahačica, hrvatska reprezentativka i seniorska državna prvakinja.

Indi posljednjih godina bilježi zapažene rezultate na međunarodnoj sceni, gdje se uspješno natječe na preponama visine do 155 centimetara. Na lipanjskom međunarodnom turniru ponovno je ostavila izvrstan dojam, potvrdivši kontinuitet vrhunskih nastupa. Bila je i jedina hrvatska reprezentativka koja se plasirala u finale prvenstva 2024. godine, dok je već godinu dana kasnije, sa samo 17 godina, osvojila brončanu medalju u seniorskoj konkurenciji.

Stručnjaci je s razlogom svrstavaju među najperspektivnije mlade jahačice u Hrvatskoj. Njezina sigurnost u sedlu, osjećaj za ritam i gotovo neprimjetna primjena jahaćih tehnika stvaraju dojam lakoće, čak i u najzahtjevnijim preponskim utakmicama.

Croatia kup jedno je od najvažnijih nacionalnih natjecanja u preponskom jahanju, a organizaciju pojedinih kola preuzimaju klubovi domaćini uz financijsku i organizacijsku potporu Hrvatskog konjičkog saveza. Ovoga puta natjecanje je obilježila upravo Indi Šimleša, čiji nastupi potvrđuju da hrvatsko konjištvo u njoj ima sportašicu pred kojom je vrlo obećavajuća budućnost.

Ključne riječi
Zagreb Preponsko jahanje Ante Šimleša Hipodrom Konjički sport

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Savudrija: Lino Červar, rukometni trener i bivsi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije
Premium sadržaj
Velika novost

Želite angažirati nekog sportaša? Sad im se možete javiti preko aplikacije. Červar: Ovo je pionirski iskorak

U Hrvatskoj takva mogućnost nije postojala do nedavno pokrenute platforme Celegreety na kojoj se upit za suradnju sportašu šalje u samo nekoliko klikova. Osvajač olimpijskog i svjetskog zlata Lino Červar, dvostruki osvajač olimpijske medalje Damir Martin, paraolimpijka Sandra Paović, plivačka maratonka Dina Levačić samo su neka od imena s kojima se tako može izravno povezati. A to je, kao što veli Antonio, iskustvo koje se ne može kupiti, ali se može angažirati

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!