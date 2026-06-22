Indi Šimleša dominirala na Hipodromu Zagreb i osvojila prva dva mjesta

Na travnatom terenu zagrebačkog Hipodroma, u organizaciji Konjičkog kluba Zagreb, održano je 2. kolo Croatia kupa, a najveće ovacije publike zasluženo je pobrala 18-godišnja hrvatska reprezentativka Indi Šimleša iz Sportskog konjičkog kluba Sveti Juraj.

Mlada jahačica još je jednom potvrdila status jedne od najtalentiranijih predstavnica hrvatskog preponskog jahanja. U utakmici na visini od 130 centimetara ostvarila je izvanredan uspjeh osvojivši prvo i drugo mjesto. Posebno impresivno zvuči podatak da je upravo Indi bila jedina natjecateljica koja je s oba svoja grla bez pogreške odjahala i osnovni parkur i baraž, čime je u potpunosti dominirala konkurencijom.

Jahački talent očito je naslijedila od oca, Ante Šimleše, jednog od najuspješnijih hrvatskih jahača svih vremena. U obitelji Šimleša uspjeh u konjičkom sportu gotovo je tradicija jer je i njezina sestra Antea vrhunska jahačica, hrvatska reprezentativka i seniorska državna prvakinja.

Indi posljednjih godina bilježi zapažene rezultate na međunarodnoj sceni, gdje se uspješno natječe na preponama visine do 155 centimetara. Na lipanjskom međunarodnom turniru ponovno je ostavila izvrstan dojam, potvrdivši kontinuitet vrhunskih nastupa. Bila je i jedina hrvatska reprezentativka koja se plasirala u finale prvenstva 2024. godine, dok je već godinu dana kasnije, sa samo 17 godina, osvojila brončanu medalju u seniorskoj konkurenciji.

Stručnjaci je s razlogom svrstavaju među najperspektivnije mlade jahačice u Hrvatskoj. Njezina sigurnost u sedlu, osjećaj za ritam i gotovo neprimjetna primjena jahaćih tehnika stvaraju dojam lakoće, čak i u najzahtjevnijim preponskim utakmicama.

Croatia kup jedno je od najvažnijih nacionalnih natjecanja u preponskom jahanju, a organizaciju pojedinih kola preuzimaju klubovi domaćini uz financijsku i organizacijsku potporu Hrvatskog konjičkog saveza. Ovoga puta natjecanje je obilježila upravo Indi Šimleša, čiji nastupi potvrđuju da hrvatsko konjištvo u njoj ima sportašicu pred kojom je vrlo obećavajuća budućnost.