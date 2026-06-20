Pao hrvatski rekord na Zlatnom medvjedu, Cvetko i Miljenić na postolju iza olimpijskog finalista

Prvi dan jubilarnog 40. međunarodnog plivačkog mitinga Zlatni medvjed obilježili su novi hrvatski mlađeseniorski rekord Luke Čarapovića te dvostruko postolje članova PK Medveščak Luke Cvetka i Nikole Miljenića u jednoj od najatraktivnijih utrka natjecanja.

U disciplini 100 metara leđno Čarapović je isplivao novi hrvatski mlađeseniorski rekord s vremenom 54.99, potvrdivši status jednog od najvećih talenata hrvatskog plivanja.

Veliki pljesak publike na Sveticama izazvala je utrka na 100 metara slobodno u kojoj je slavio mađarski olimpijski finalist Nándor Németh s vremenom 48.65, dok su drugo i treće mjesto osvojili hrvatski reprezentativci i članovi Medveščaka Luka Cvetko (49.73) i Nikola Miljenić (49.97).

Predsjednik PK Medveščak Marin Bonačić istaknuo je zadovoljstvo kvalitetom natjecanja i nastupima domaćih plivača.

- Uspjeli smo osigurati vrlo jaku konkurenciju. Posebno nas veseli što su Luka Cvetko i Nikola Miljenić osvojili drugo i treće mjesto iza Nándora Németha, jednog od najboljih europskih sprintera. Pred nama su još brojne zanimljive utrke i vjerujemo u nove vrhunske rezultate - rekao je Bonačić.

Cvetko je nakon utrke istaknuo zadovoljstvo nastupom pred domaćom publikom:

- Uvijek je lijepo plivati na svom bazenu i pokazati što mogu. Németh je povukao jako dobru grupu i na kraju smo se baš dobro 'pofajtali', što je bio i cilj. Zadovoljan sam rezultatom i veselim se novim nastupima tijekom vikenda

Prvi dan jubilarnog Zlatnog medvjeda obilježila je i odlična atmosfera na bazenu Svetice. Ispunjene tribine te glasna podrška gledatelja dodatno su podigle razinu natjecanja i još jednom pokazale zašto je Zlatni medvjed jedno od najvažnijih plivačkih događanja u regiji.

Jubilarni Zlatni medvjed održava se u sklopu proslave 80 godina djelovanja Plivačkog kluba Medveščak, a natjecanje se nastavlja u nedjelju novim nastupima hrvatskih reprezentativaca. Posebna pozornost bit će usmjerena na Roka Krpinu koji će pokušati isplivati normu za Europsko prvenstvo.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu na bazen Svetice i uživo prate vrhunsko međunarodno plivanje. Ulaz na sva natjecanja je besplatan, a gledatelje očekuje ugodan boravak na k