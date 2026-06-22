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Konjički sport

Josipa Koletić među elitom u Olomoucu, sedmo mjesto u Grand Prixu vrijednom bodova za svjetsku rang-listu

Autor
Damir Mrvec
22.06.2026.
u 22:11

Hrvatska reprezentativka i članica KK Mirnovec bez pogreške je odjahala osnovni parkur na visini od 1,55 metara te ostvarila jedan od najboljih hrvatskih rezultata sezone na međunarodnoj sceni

Sjajne vijesti stižu iz češke Olomouca, gdje je održan jedan od jačih međunarodnih konjičkih turnira u preponskom jahanju. Hrvatska reprezentativka Josipa Koletić, članica Konjičkog kluba Mirnovec, ostvarila je zapažen rezultat osvojivši sedmo mjesto u Grand Prix utakmici s preponama visine 1,55 metara.

Riječ je o natjecanju kategorije CSI2*, koje je okupilo brojne vrhunske jahače iz više europskih zemalja. Grand Prix utakmica bila je ujedno i kvalifikacijska za osvajanje bodova na svjetskoj rang-listi, što ovom rezultatu daje dodatnu težinu.

Koletić je nastupila s grlom Quomedie Fetiche Z te u iznimno jakoj konkurenciji pokazala sigurnost, kvalitetu i odličnu formu. Osnovni parkur odjahala je besprijekorno, bez ijedne pogreške, čime je izborila nastup u baražu među najboljim natjecateljima. U odlučujućoj vožnji zabilježila je dva rušenja, što ju je na kraju svrstalo na vrlo dobro sedmo mjesto.

– Osnovni parkur prošla sam bez rušenja, no u dodatnom baražu imala sam dva rušenja. Super sam zadovoljna svojom izvedbom – rekla je Josipa nakon završetka natjecanja.

Ovaj rezultat potvrda je kontinuiranog napretka hrvatske reprezentativke koja već godinama uspješno nastupa na međunarodnoj sceni. Posebno ohrabruje činjenica da je u konkurenciji brojnih iskusnih europskih jahača uspjela izboriti plasman među deset najboljih te pritom osvojiti vrijedne bodove za svjetsku rang-listu.

Nastup u Olomoucu još je jedan pokazatelj da hrvatsko preponsko jahanje ima predstavnike koji mogu ravnopravno konkurirati na velikim međunarodnim natjecanjima. Za Josipu Koletić ovo je rezultat koji će zasigurno biti dodatni poticaj u nastavku sezone, ali i potvrda da se predanim radom i kvalitetnim programom može ostvarivati zapažene uspjehe i na najzahtjevnijim europskim turnirima.

Ključne riječi
Ostrava Josipa Koletić Mirnovec Preponsko jahanje Konjički sport

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