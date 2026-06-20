Četiri desetljeća tradicije, Zlatni medvjed i Medveščak slave jubileje

Ovog vikenda, u subotu 20. i nedjelju 21. lipnja, na bazenu Svetice očekuje nas jedan od najvećih sportskih događaja ovog ljeta u Zagrebu, jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed. Uz 40. izdanje natjecanja, njegov organizator, Plivački klub Medveščak, slavi velikih 80 godina djelovanja.

Nikola i Luka domaće zvijezde

Na startnim blokovima okupit će se vrhunska međunarodna konkurencija, olimpijci, europski i svjetski medaljaši te reprezentativci iz brojnih zemalja. Nastupit će i zvijezde hrvatskog plivanja, predvođene Nikolom Miljenićem i Lukom Cvetkom, članovima PK Medveščak i osvajačima europskih odličja, koji će pred zagrebačkom publikom loviti nove vrhunske rezultate, a gledateljima pružiti priliku da iz neposredne blizine prate vrhunske utrke, rekordne rezultate i sjajnu sportsku atmosferu.

Kada je Plivački klub Medveščak 1986. pokrenuo prvo izdanje međunarodnog mitinga Zlatni medvjed, malo tko je mogao slutiti da se rađa jedna od najdugovječnijih sportskih tradicija u Hrvatskoj. Miting je zamišljen kao svojevrsna generalna proba za veliku Univerzijadu koja se u Zagrebu održala godinu poslije. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je natjecanje odmah, u svojoj prvoj godini, uvršteno u kalendar Europske plivačke federacije (LEN), popunivši jedini slobodan termin.

Lista plivačkih velikana koji su tijekom desetljeća skakali u zagrebački bazen doista je impresivna i svjedoči o ugledu koji je Zlatni medvjed izgradio. Na startnim blokovima izmjenjivali su se olimpijski pobjednici, svjetski rekorderi i europski prvaci, donoseći dašak svjetskog glamura u hrvatsku metropolu. Legendarni ruski sprinter Aleksandar Popov, poznatiji pod nadimkom Car, svojim je elegantnim zaveslajima oduševljavao publiku, dok je američki showman Gary Hall Jr. donosio dozu spektakla. Mađarske plivačke ikone poput Lászla Cseha i Petera Berneka redovito su dolazile u Zagreb i postavljale rekorde mitinga. Na mitingu su nastupale i ženske zvijezde poput Amerikanke Natalie Coughlin, jedne od najodlikovanijih plivačica u povijesti.

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Ipak, duša Zlatnog medvjeda oduvijek je ležala u njegovoj neraskidivoj vezi s hrvatskim plivanjem. Za brojne generacije domaćih reprezentativaca, od Duje Draganje i Gordana Kožulja do Sanje Jovanović, ovaj je miting bio mjesto odrastanja, dokazivanja i ostvarivanja snova. To je bio bazen na kojem su rušili prve nacionalne rekorde, isplivavali norme za velika natjecanja i stjecali neprocjenjivo iskustvo. Možda najemotivniju priču o toj simbiozi ispričao je Nikola Miljenić, jedan od najboljih hrvatskih plivača današnjice. On je doslovno odrastao uz Zlatnog medvjeda pa se prisjeća se kako je kao sedmogodišnji dječak pomagao na natjecanju, nosio košare s opremom starijim plivačima i bojažljivo skupljao njihove autograme, sanjareći da će i sam jednoga dana plivati u finalu.

Klizanje i plivanje

U dugoj povijesti mitinga nije zabilježeno mnogo kontroverzi, ali postoji jedna bizarna zanimljivost koja ga prati već godinama i često izaziva zabunu, posebice u međunarodnim krugovima. Naime, u Zagrebu se održava još jedno prestižno međunarodno natjecanje pod gotovo identičnim imenom – Zlatni medvjed Zagreba (Golden Bear of Zagreb). Međutim, ovdje je riječ o natjecanju u umjetničkom klizanju. Dva potpuno različita sporta, led i voda, dijele ime koje je postalo zaštitni znak zagrebačkog sporta.