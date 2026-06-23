Plan B donio je nove adute, Hrvatska stvara reprezentaciju za budućnost

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija ovogodišnji nastup u Europskoj ligi u novom formatu završila je na 11. mjestu, od 24 nacionalne selekcije, sa skorom 3-3, po pobjeda i poraz na svakom od tri odigrana turnira. Uz dodatak da smo vjerojatno imali najteži ždrijeb, jer su se na kraju prvoplasirana Slovenija i trećeplasirana Mađarska bez poraza plasirale u završnicu Europske lige.

Izbornik naše reprezentacije, Igor Arbutina, nakon ovog prvog dijela reprezentativnih aktivnosti, ocijenio je ostvareni plan:

- Zapravo smo morali pribjeći pričuvnom planu, jer ono što sam zamislio prije početka sezone nije bilo moguće izvesti iz raznoraznih razloga. Imao sam drugi viziju, ali morali smo se prilagoditi situaciji jer je bilo dosta problema s bolestima i ozljedama pojednih igračica, neke su se tek vraćale nakon ozljeda a neke se pak nisu odazvale. Obzirom da je moj stav da nikoga ne prisiljavamo na igranje u reprezentaciji odradili smo stoga Plan B.

Taj je plan uključivao davanje prilika mlađim igračicama.

- Već s mojim dolaskom za izbornika krenuli smo s pomlađivanjem reprezentacije, tako da smo samo nastavili taj proces. Sada već imamo roster od 30-ak imena i puno mladih djevojaka koje su se odlično integrirale u sastav. Bilo je lijepo vidjeti na terenu mlade igračice poput 17-godišnje Zolote, pa Mlinar, Stošić, Burilović koja se već prometnula u nositelja igre, Prkačin, tehničarke koja je naša budućnost, Volarić koja je igrala do sada Prvu ligu... Onda imamo igračice koje također nemaju veliko reprezentativno iskustvo a dale su svoj veliki obol, poput Bečić, Trcol... Uza sve to imali smo i iskusne igračice, Butigan koja se vratila nakon ozljede i odigrala neke mečeve jako dobro, do Fabris koja se također oporavljala od ozljede, i koja je bila cijelo vrijeme s nama, čak i odigrala neke utakmice, ali smo na kraju procijenili da ne treba forsirati i da nam je potrebnija za Europsko prvenstvo krajem kolovoza.

Na kraju Arbutina ipak pomalo žali za pokojom pobjedom više.

- Šteta što nije bila još koja pobjeda, i koji bod više na ranking-listi, možda smo i mogli, ali ispalo je kako je ispalo. Protiv Grčke u prvom turniru nismo još bili pravi, protiv Mađarske na drugom turniru bili smo ‘podrezani’ nekim sudačkim odlukama, a protiv Slovenije, koja je vrlo iskusna ekipa s jakim internacionalkama, i koja je bila kompletna, odigrali smo možda i najkvalitetniju utakmicu. I samo zbog naših tehničkih pogrešaka u finišu svakog seta nismo im uspjeli napraviti ‘veću štetu’, jer na kraju nas je naša velika želja sputavala. Ali, sve u svemu, zadovoljan sam kako su djevojke odradile cijeli ciklus, atmosfera u ekipi bila je odlična, i to je veliki zalog za ono što nas još čeka.

A to je Europsko prvenstvo od 21. kolovoza do 6. rujna, u četiri zemlje, Turskoj, Češkoj, Azerbajdžanu i Švredskoj. Naše djevojke igraju u skupini D kojoj je domaćin Švedska, a uz domaćina i nas igraju još reprezentacije Italije, Francuske, Crne Gore i Slovačke.

- S pripremama za Euro krećemo 6. srpnja, u Zadru, koji će biti naša stalna baza i odakle ćemo tek na neke prijateljske utakmice. Na pripremama će biti minimalno 16 igračica, iako bih ja volio da bude još koja više, barem njih 17-18, kako bi pojačali konkurenciju, jer neke su pozicije u igri još uvijek ‘otvorene’. Pripreme su duge, uvijek postoji mogućnost ozljeda ili bolesti, stoga je dobro da ih imamo više u trenažnom procesu, jer ljeto je, klubovi su na odmoru, i treba održavati formu. Zato želim širinu rostera”, rekao je na kraju izbornik Arbutina kojem će također dobro doći sada malo odmora nakon MEVZA prvenstva i Europske lige, a pred glavni cilj sezone, Europsko prvenstvo.