Hrvatski odbojkaši i odbojkašice zaključili Europsku ligu porazima

Izgubili su naši odbojkaši od Nizozemske 0:3 (17, 19, 23) na posljednjem turniru Europske lige, igranom u Goraždu, nakon 78 minuta u kojima su na trenutke vrlo ravnopravno igrali s dalako jačim suparnikom, koji je prije susreta na CEV rang-listi bio na 11. mjestu a mi na 23. Zapravo je treći set bio najizjednačeniji, očito je našima trebao set i pol da se oslobode pritiska jačeg suparnika, pritiska koji su si vjerojatno sami nametnuli. Kada su uvidjeli da se mogu i te kako ravnpravno nositi s Nizozemcima, gledali smo u drugom dijelu utakmice vrlo izjednačenu borbu.

Naime, u prvom setu Hrvatska je imala tek 4 egala, posljednji kod 5:5, sve ostalo je pripalo suparnicima koji su na kraju, za 24 minute slavili s 25:17. Drugi je set već bio nešto bolji, čak smo vodili dva puta, ali tek s 1:0 i 2:1, da bi u trećem igra bila puno izjednačenija. Bilježimo tu pet naših ranih vodstava od po +1, ali i egal kod 22:22, što je susret moglo odvesti i u četvrti set. Nije, jer je na kraju isplivalo iskustvo Nizozemaca.

Ono što nam je falilo u prva dva seta, blok, dobili smo koliko-toliko u trećem, ulaskom Perića umjesto Nikačevića na poziciji srednjeg blokera, a i tehničara Višića je zamijenio Bakonji. U prvom setu 1 blok, u drugom niti to, u trećem tri, za sveukupno 4 bloka, prema 7 Nizozemaca, koji su imali i 38 poena u napadu, mi 30, 3 as servisa, mi 1, te prijem servisa zadržali na ukupno 65 % (Hrvatska 51%). Uz 26 naših pogrešaka (10 u prvom setu) i 24 Nizozemaca.

Naš najučinkovitiji igrač na kraju je bio Gabrijel Cvanciger sa 15 poena, po 5 su imali Ivan Zeljković (as) i Sven Jakopec (blok), 4 je napravio Stipe Perić, od toga 2 blokom u finišu trećeg seta, isto kao i Ivan Đirlić, a po 1 poen postigli su Petar Višić i blokom Kruno Nikačević. U igru je još ulazio Leo Andrić na servis.limatiziranom bazenu i prilika da iz neposredne blizine prate hrvatske reprezentativce te brojne europske plivačke zvijezde.

Niti odbojkašice Hrvatske nisu bolje prošle u posljednjem susretu ovogodišnje Europske lige, poražene su od Slovenije u Skopju s 0:3 (22, 21, 24) nakon 80 minuta igre u kojoj su možda mogle i osvojiti koji set. Naime, u prvom se setu vodila borba doslovno poen za poen, dok s 3 poena u nizu nisu Slovenke otišle na 19:16. Vodile su i sa 23:18, no tada naše djevojke rade seriju 4-0 za priključak kod 23:22, ali uz neke naše pogreške set odlazi sa stranu Slovenije.

I u drugom setu Slovenija ima inicijativu, kao da više žele pobjedu, pa nakon naših 10:9 s 5 poena u nizu prelaze u vodstvo od 14:10, te ponovno kontroliraju set do kraja, do 25:21.

Treći je bio najzanimljiviji set, nakon 11:11 Slovenija odlazi na 14:11, ali naše drže kakav-takav priključak, pa su nakon 22:20 suparnica serijom 3-0 prešle u vodstvo. Ali, nisu izdržale do kraja, ponovno su neke nepromišljene pogreške presudile da i taj set izgubimo, na razliku 26:24.

Statistika će kasnije pokazati da je Slovenija bila bila bolja u bloku (9-6), napadu (48-39), prijemu servisa (68-56%), dok su naše manje griješile (16-18), i nešto bolje servirale (4-3), ali i to tek u trećem setu, u kojem su napravile dva asa, ali i 5 pogrešaka, što samo sugerira da su više riskirale, dok su u prva dva seta naši početni napadi bili osjetno slabiji, pa od tuda i visoki postotak prijema servisa suparnica.

Na kraju je Ana Burilović sa 10 poena bila najučinkovitija (1 blok), Asja Zolota koja je u drugom setu zamijenila Tonku Bošnjak napravila je 9 (po 1 as i blok), kao i Luna Bečić, Ana Viktorija Trcol 7 (2 bloka), Ema Strunjak 6 (po 1 as i blok), Tonka Bošnjak 5 (1 as), Karla Antunović 2 (1 as) i 1 poen blokom Mirta Freund. U igru nisu ulazile Butigan, Jakšetić ni Ištuk.