Mladi istarski jahači učili od najboljeg: Renato Levanić održao dvodnevni seminar

Proteklog vikenda, 20. i 21. lipnja, u Istri je održan dvodnevni edukacijski seminar za jahače preponskog jahanja pod vodstvom Renata Levanića, najiskusnijeg hrvatskog trenera i natjecatelja u konjičkom sportu.

Seminar je organizirao Istarski konjički savez, predvođen predsjednicom Kosjenkom Mikuličić Babić, a okupio je čak 24 mlada jahača koji se tijekom godine natječu u sklopu Istra kupa.

Tijekom dva dana intenzivnog rada sudionici su imali priliku usavršavati svoje jahačke vještine kroz individualne i grupne treninge, s naglaskom na pravilno vođenje konja, ritam, tehniku jahanja te razumijevanje sportskih izazova koji ih očekuju na natjecanjima.

Treninzi su održani na dvije lokacije, u Barbanu i Poreču, kako bi što većem broju jahača omogućili sudjelovanje. Zbog visokih ljetnih temperatura raspored je bio prilagođen dobrobiti konja, koja je uvijek na prvom mjestu.

Treninzi su se održavali u jutarnjim satima, nakon čega je slijedila višesatna pauza tijekom najtoplijeg dijela dana, dok su se aktivnosti nastavljale u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima.

Posebno je ohrabrujuće bilo vidjeti velik entuzijazam među mladim jahačima. Svi sudionici pokazali su iznimnu motivaciju za učenjem, želju za napretkom i spremnost na prihvaćanje novih znanja. Upravo takav pristup predstavlja najbolji temelj za daljnji razvoj konjičkog sporta u Istri.

- Lijepo je vidjeti toliko mladih ljudi koji žele učiti i napredovati. Energija koju su pokazali tijekom ova dva dana potvrđuje da istarsko jahanje ima vrlo svijetlu budućnost - istaknuo je Levanić nakon završetka seminara.

Između treninga Levanić je obišao nekoliko privatnih konjičkih centara u Istri te izrazio zadovoljstvo viđenim. Istaknuo je kako su objekti dobro održavani, da se s konjima kvalitetno radi te da je vidljiva velika predanost vlasnika, trenera i jahača razvoju sporta.

Renato Levanić redovito vodi edukacijske klinike i treninge u inozemstvu, a ove je godine dodatno usmjerio svoj rad na organizaciju stručnih seminara diljem Hrvatske. Svoje dugogodišnje natjecateljsko i trenersko iskustvo nastoji prenijeti novim generacijama jahača te im pružiti priliku za napredak kroz kvalitetan i sustavan rad.

Seminar je zaključen u izrazito pozitivnom ozračju, a sudionici, roditelji i organizatori izrazili su veliko zadovoljstvo održanim programom. Mnogi su već na kraju vikenda izrazili želju da se slični treninzi ponovno organiziraju tijekom jeseni, kako bi nastavili raditi na svom napretku uz stručno vodstvo.

Posebne pohvale upućene su Istarskom konjičkom savezu i predsjednici Kosjenki Mikuličić Babić na uspješnoj organizaciji događaja, koji je još jednom pokazao koliko interesa, potencijala i ljubavi prema konjičkom sportu postoji među mladim jahačima u Istri.

Ovakve edukacije potvrđuju važnost kontinuiranog rada s mladim sportašima te pokazuju kako zajedničkim angažmanom klubova, saveza i stručnjaka hrvatski konjički sport može nastaviti svoj razvoj i stvarati nove uspješne generacije jahača