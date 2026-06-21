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Rukomet na pijesku

Hrvatski rukometaši osvojili Jarun, rukometašice do bronce

Autor
Damir Mrvec
21.06.2026.
u 19:53

Svjetski prvaci u rukometu na pijesku ostali su neporaženi i pobjedom nad Iranom osigurali prvo mjesto na pripremnom turniru, dok su rukometašice nadigrale Filipine za treće mjesto

Na Jarunu su odigrani susret za poredak u ženskoj konkurenciji i dio 4. kola u muškoj konkurenciji u rukometu na pijesku,  na pripremnom turniru uoči Svjetskog prvenstva. Hrvatske rukometašice su u susretu za broncu pobijedile Filipine 2:0, a rukometaši su nastavili niz pobjeda i protiv Irana slavljem 2:1 te su pobjednici turnira. 

Nakon poraza od Norveške i Grčke s 2:1, hrvatske rukometašice odigrale su odličan susret protiv Filipina. I dobile ga 2:0 u setovima. Brze, okretne Filipinke malo su im radile problema na početku seta, ali je Hrvatska vrlo brzo uspostavila dominaciju i kontrolu nad igrom i već sredinom seta otišla na dvostruku prednost (16:8). Filipini su odmah reagirali minutom predaha ne bi li na taj način malo razbili ritam igre hrvatskih rukometašice , ali nisu uspjeli. Hrvatska je prvih 10 minuta dobila 20:16.

Slično je bilo i u drugom dijelu. Filipinke su imale samo jedno izjednačenje i to 4:4 na samom početku seta. Plus osam bila je naša najveća prednost. A završilo je 23:20. Sjajna je bila Lara Miholić s 8 pogodaka. Četiri je dodala Anja Vida Lukšić. Čak devet naših igračica našlo se na listi strijelaca.

U finalnom susretu Grčka je pobijedila Norvešku nakon raspucavanja 2:1. Grkinjama je pripao prvi set zlatnim pogotkom 33:32. Norveška je uzvratila u drugom (21:18). U raspucavanju malo više mirnoće pokazale su Grkinje i slavile (12:10) te tako postale pobjednice turnira.

Paralelno s utakmicom hrvatskih rukometašica, samo na terenu broj 1, igrali su hrvatski rukometaši. I to protiv Irana koji je nakon tri kola imao stopostotni učinak. Bio je to sjajan rukomet, zapravo prava promocija rukometa na pijesku. Iran ima odličnu reprezentaciju i silno je želio dobiti svjetske prvake. Bez nekog posebnog pritiska, nešto bolje su ušli u prvi set. I vodili do rezultata 4:6. Onda je Hrvatska preuzela vodstvo i na kraju slavila (19:14).

Iran to nije previše uzdrmalo. Dapače  U drugom setu su zahvaljujući sjajnim vratarima poveli (0:4). Hrvatska je izjednačila na 6:6. Ali Iranci ostaju čvrsti te uskoro opet vode. I uspijevaju zadržati, ne pretjerano veliku, ali svakako vrijednu razliku. Tako su taj set dobili (13:16).

A to je značilo samo jedno, da će o pobjedniku susreta odlučivati raspucavanjem. Tu je pak, Hrvatska pokazala pravo lice. Naši vratari su zaustavili dva pokušaja Iranac , i svjetski prvaci su slavili s 9:6, odnosno ukupno 2:1. Sjajan je bio kapetan Ivan Jurić sa sedam pogodaka. Po četiri su dali Ivan Dumenčić i Valentino Valentaković.

S četiri pobjede u četiri nastupa branitelji naslova pokazali su da su spremni za veliki tjedan koji je pred njima.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Hrvatska Ivan Dumančić Ivan Jurić Jarun rukomet na pijesku

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