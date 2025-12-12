Gonzalo Garcia: Hajduk nije favorit za titulu! Livaja? Ne znam hoće li krenuti...

Hajduk sutra od 17.45 sati opet gostuje na Maksimiru, ovaj put kod Lokomotive. Splitski klub je od ranije oslabljen ozljedom Rokasa Pukštasa, a obrana bijelih mogla bi biti oslabljena jer Zvonimir Šarlija ima problema sa zadnjom ložom. Uz standardnog Branimira Mlačića protiv Lokomotive bi umjesto Šarlije trebao zaigrati Edgar Gonzalez ili Ron Raci, iako će Šarlija putovati s momčadi u Zagreb.

Naravno, na konferenciji za medije treneru Hajduka Gonzalu Garciji prvo je stiglo pitanje: hoće li igrati Livaja?

- Nikad ne pričam o početnoj postavi. Vidjet ćemo na dan utakmice, kao i uvijek. Znam da želite znati tko je u prvih 11, ali nikad to ne govorim prije susreta.

Malo je osvojenih bodova kod Hajduka u posljednje vrijeme, svega dva od mogućih devet u posljednja tri kola.

- Izgubili smo ružno u Rijeci, Varaždin smo trebali pobijediti, remizirali smo s Dinamom primljenim golom u posljednjim sekundama. Ali ako gledate te utakmice, osim Rijeke, igrali smo dobro. Varaždin smo trebali pobijediti. Rezultat ne smije promijeniti ideju, jer u suprotnom nemate ideju.

Kako vidite Lokomotivu?

- Igraju dobar nogomet. Napadački su orijentirani, žele se nadigravati. Poštujem to. Trebali su imati i koji bod više. Ali to je tako, neke momčadi imaju manje, a neke više bodova nego što zaslužuju.

Jesu li Karačić i Durdov opet u prvom planu?

- Durdov se popravlja. Ima odličan mentalitet, naporno radi. Rekao sam mu da je zaslužio više minuta, ali zbog situacija na terenu nismo mogli drukčije. On je sad bolji nego što je bio prije. Ima dobar mentalitet. Želi igrati i pomoći momčadi. Ima kvalitetu, mlad je, mora biti strpljiv i uporan. On to razumije i tu smo da mu pomognemo. On će biti sjajan igrač u budućnosti. S Karačićem smo bili zadovoljni, ali i nezadovoljni oko nekih stvari. Na toj poziciji je i Hodak koji igra dobro. Fran Karačić naporno radi, ima jak mentalitet. Za tri, četiri tjedna možda napravimo promjenu. Nitko nema sigurno mjesto.

Čini li vam se da Lokomotiva igra najbolje protiv najjačih?

- Gledao sam njihove utakmice u kojima su napadali, ali nisu pobijedili. Žele igrati s loptom i to im je lakše. Nije lako igrati protiv Dinama ili Hajduka. Za njih su derbiji dobri jer igraju bez pritiska, manja su očekivanja, nemaju što izgubiti.

Šarlija se također ozlijedio, kakvo je stanje s njim?

- On je naš najiskusniji igrač u obrani. Moramo razmišljati o puno stvari sada, jer nije spreman početi u prvoj postavi. Putovat će s nama, želi pomoći.

Dojam je da igrači Hajduka premalo pucaju po golu.

- To je i stvar karakteristika igrača. Almena na primjer ima dobar udarac, ali i proigravanje. Igrači moraju više pucati kako bismo bili na vrhu. Moramo to popraviti. Već pucamo puno, ali trebali bismo i više. Iako i za sada imamo više udaraca od većine momčadi u ligi. Stvar je odluke igrača u tim trenucima.

Ima li Silić kvalitetu za postati prvi vratar reprezentacije?

- Govorio sam o njemu prije tri mjeseca. Mora raditi i popraviti neke stvari. Ima kvalitetu biti prvi vratar, a ako nastavi s razvojem, sve je moguće. Sad je puno zreliji nego kada sam ga prvi put upoznao. Mora nastaviti jer ako brzo ideš gore, možeš i brzo pasti dolje. Moramo mu pružiti stabilnost.

Ima li Hajduk šanse za naslovom?

- Ako smo objektivni, nismo favoriti za naslov. Vidimo koliko Dinamo igrača ima. Igraju i u Europi. Nogomet je težak, jako fizikalan. Dinamo upozna tu realnost u Europi, a kod kuće je druga priča. Ne znam jesu li u krizi. Imaju kvalitetu pobijediti svaku utakmicu ako su dobri. Mi se moramo natjecati svaku utakmicu - zaključio je Garcia, koji danas iam imperativ pobjede.

Jer, četvrta utakmica u nizu bez pobjede opet bi otvorila pitanje: "Je li Španjolac dovoljno dobar trener za Hajduk?".

Navijačima će najzanimljivje biti vidjeti hoće li u tako važnu utakmicu krenuti s Livajom ili bez njega... Nekako je izglednije da će Livaja ipak krenuti, jer Garciji je sigurno jasno da bez Livaje ne može do naslova.