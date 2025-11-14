Naši Portali
TUŽNE VIJESTI

Hrvatski prvak emotivnom se porukom oprostio od majke klupskog predsjednika: 'Bila je istinski dio riječke obitelji'

Rijeka: Gosti u loži tijekom susreta Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.11.2025.
u 13:32

Anna je bila istinski dio riječke obitelji — vjerna navijačica, uvijek u bijeloj majici i sa šalom oko vrata, prisutna na tribinama kad god je mogla

Hrvatski prvak Rijeka objavio je na društvenim mrežama tužne vijesti. Majka predsjednika kluba Damira Miškovića, Anna, preminula je u 84. godini života. Ona i pokojni suprug Šime bili su veliki navijači dvostrukog hrvatskog prvaka, a klub se od voljene navijačice oprostio emotivnom objavom.

Na službenom klupskom profilu na Instagramu objavili su dvije crno bijele fotografije Anne Mišković, a u opis napisali:

"HNK Rijeka izražava duboku sućut predsjedniku Damiru Miškoviću i obitelji povodom smrti njihove voljene majke, gospođe Anne Mišković. Anna je bila istinski dio riječke obitelji — vjerna navijačica, uvijek u bijeloj majici i sa šalom oko vrata, prisutna na tribinama kad god je mogla. Njezin žar, elegancija i ljubav prema Rijeci ostat će zauvijek u našem sjećanju. Počivala u miru."


Brojni navijači i pratitelji kluba u komentarima su ostavili poruke podrške poput "Počivala u miru", "Iskreno saučešće obitelji Mišković", a mnogi su ostavljali i emotikone slomljenog srca. 
smrt majka damir mišković HNK Rijeka

