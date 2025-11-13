Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Atletika

Dvorana u Rijeci dobila ime po hrvatskoj legendi i svjetskom rekorderu

Autor
Damir Mrvec
13.11.2025.
u 14:21

Njegov najveći uspjeh ostvaren je 1974. godine na Europskom prvenstvu u Rimu, gdje je na spektakularan način osvojio zlatnu medalju na 800 metara i pritom srušio svjetski rekord koji je stajao tjedan dana.

U svečanoj i emotivnoj atmosferi, upravo na rođendan legendarnog hrvatskog atletičara Luciana Sušnja, atletska dvorana na Kantridi u Rijeci službeno je dobila njegovo ime.

Ovim činom Rijeka i hrvatska sportska zajednica odale su počast sportašu čiji su rezultati i karakter oblikovali povijest domaće atletike.

Njegov najveći uspjeh ostvaren je 1974. godine na Europskom prvenstvu u Rimu, gdje je na spektakularan način osvojio zlatnu medalju na 800 metara i pritom srušio svjetski rekord koji je stajao tjedan dana. 

No Sušanj je svoje vrhunske rezultate ostvarivao i u dvorani. 1973. godine u Rotterdamu postao je dvoranski europski prvak na 400 metara, a godinu kasnije, 1974. u Göteborgu, okrunio se zlatom na 800 metara, potvrdivši svoj status jednog od najuspješnijih europskih srednjoprugaša 20. stoljeća.

Tijekom svoje karijere bio je član Atletskog kluba Kvarner, koji je u to vrijeme bio rasadnik talenata i središte riječke atletike. Njegova predanost sportu, profesionalnost i karizmatičnost učinili su ga uzorom brojnim generacijama atletičara.

Nakon završetka natjecateljske karijere, Luciano Sušanj ostao je trajno vezan uz sport. Aktivno je sudjelovao u radu sportskih institucija te dao značajan doprinos u promicanju i razvoju hrvatske atletike i športa općenito.

Kao dugogodišnji dužnosnik Hrvatskog olimpijskog odbora te promicatelj mladih sportaša, Sušanj je i nakon atletskih dana nastavio davati sebe sportu, jednako predano kao i dok je nosio hrvatske boje na svjetskoj sceni.

Svečanost preimenovanja dvorane okupila je brojne predstavnike atletskih klubova, trenera, bivših natjecatelja i građana Rijeke. U prigodnim govorima istaknuto je da dvorana sada ne nosi samo ime jednog velikog sportaša, već i simbol vrijednosti koje je Sušanj živio – upornost, poštovanje, skromnost i vjeru u rad.

Davanje njegova imena dvorani na Kantridi predstavlja više od simbolike. To je poruka svim mladim atletičarima da se uspjeh gradi trudom i vjerom u vlastite mogućnosti, baš kao što je to činio Luciano Sušanj.

U budućnosti će Atletska dvorana Luciano Sušanj biti središnje mjesto treninga i natjecanja, ali i podsjetnik na sportsku ostavštinu čovjeka koji je ušao u povijest svjetske atletike – i koji je, upravo s Kantride, krenuo prema vrhu Europe.
Ključne riječi
800 metara Rijeka Kantrida Luciano Sušanj Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja