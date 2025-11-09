Sanchez otkrio problem Rijeke: 'Ne želim vidjeti pognute glave'

Nogometaši Rijeke poraženi su na gostovanju u Varaždinu s 1:0. Jedini pogodak na utakmici djelo je Luke Mamića iz 15. minute nakon što je glavni dio posla odradio Aleksa Latković. Za momčad Victora Sancheza ovo je drugi uzastopni prvenstveni poraz nakon što su prošlog tjedna poraženi i od Dinama s 2:1.

Riječani se trenutačno nalaze na osmom mjestu s 14 bodova, čak 15 manje od vodećeg Hajduka, a samo četiri više od posljednjeg Osijeka. Svoje viđenje utakmice dao je trener aktualnog hrvatskog prvaka Sanchez.

- Dali smo sve od sebe da pobijedimo, pucali smo više puta. Pokušali smo sve, kreirali smo puno šansi, ali kada ne možeš zabiti, dogodi se poraz. Neke udarce smo promašili, neki su blokirani, a neke je njihov vratar sjajno obranio. Tako je teško pobijediti utakmicu - rekao je u uvodu.

Objasnio je i kako se momčad vratila umorna s Gibraltara nakon teške utakmice protiv Lincoln Red Impsa u Konferencijskoj ligi.

- Došli smo umorni nakon zahtjevne utakmice u Konferencijskoj ligi. Znali smo i da će Varaždin biti vrlo čvrsta momčad, posebno u obrani. Mislim da smo odigrali utakmicu kakvu smo očekivali. Kontrolirali smo posjed, većinom igrali na suparničkoj polovici. Napravili smo jednu, dvije pogreške u prvom poluvremenu iz kojih je domaćin imao nekoliko kontri. Iz jedne su zabili, ali pokušali smo to nadoknaditi u drugom poluvremenu - rekao je Sanchez pa otkrio koji je najveći problem njegove momčadi.

- Kad 32 puta zapucaš prema golu, a ne uspiješ zabiti, to znači da imaš problema u završnici. U svim utakmicama stvaramo dobre prilike, ali nam nedostaje realizacija. Nastavit ćemo se boriti, nastavit ćemo naporno raditi kako bismo prevladali te poteškoće.

Rekao je i kako planiraju riješiti taj problem.

- Ne želim vidjeti pognute glave. Svi smo razočarani, ali način da preokrenemo ovaj negativan niz, posebno u posljednjoj trećini, jest da nastavimo gurati i raditi. Želim vidjeti karakter igrača, a ne da budu potišteni.