'TKO JE OVDJE LUD'

Bizarna situacija: Zvijezda HNL-a otkazala nastup u reprezentaciji zbog ozljede pa dan poslije zaigrala za klub

Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.11.2025.
u 21:05

Došlo je do šuma u komunikaciji.

Nogometaši Varaždina pobijedili su Rijeku na svom terenu u posljednjoj utakmici 13. kola HNL-a s 1:0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Luka Mamić u 15- minuti na asistenciju Alekse Latkovića. Momčad Nikole Šafarića ovom se pobjedom vratila na treće mjesto prvenstvene ljestvice. Varaždinci sada imaju 19 bodova koliko ima i četvrta Istru, no ispred njih su zbog bolje gol-razlike.

Uz ovu utakmicu veže se i zaista bizarna situacija, a sve se vrti oko Stjepana Radeljića. Stoper Rijeke trebao je zaigrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo protiv Rumunjske i Austrije, no morao je otkazati nastup zbog ozljede.

Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'

Ne bi tu bilo ništa čudno da Radeljić nije odigrao cijelu utakmicu u Varaždinu što je izazvalo puno konfuzije u susjednoj državi. Portal SportSport.ba tako je objavio tekst pod naslovom: "Tko je ovdje lud?"

Došlo je do šuma u komunikaciji javljaju tamošnji mediji, a očekuje se da će izbornik Sergej Barbarez svje objasniti na konferenciji za medije zakazanoj za ponedjeljak.
Ključne riječi
HNL Nogometna reprezentacija BiH Stjepan Radeljić HNK Rijeka

