Zastava se sastoji se od tri boje – crvene, bijele i plave s grbom u sredini. Boje su položene vodoravno. U sredini je grb, i to tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio u plavo. Grb je povijesni hrvatski grb u obliku štita dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u 25 crvenih i bijelih (srebrnih) polja, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu štita crvene boje. Iznad štita se nalazi kruna s pet šiljaka i koju je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima – najstarijim poznatim grbom Hrvatske, grbovima Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Tako su, ukratko prepričano, državni simboli opisani u Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća prije točno 35 godina, 21. prosinca 1990., dan prije donošenja novog Ustava. Predsjednik Vijeća udruženog rada bio je tada Ivan Matija, predsjednik Vijeća općina Slavko Degoricija, predsjednik Društveno-političkog vijeća Ivan Vekić, a predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan. Odluka je donijeta jednoglasno, a istoga je dana zakon proglašen ukazom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana i objavljen u Narodnim novinama, čime je odmah stupio na snagu.
Tuđmana je zaokupljalo početno polje grba, a onda je rekao: 'Neka bude crveno'
Miroslav Šutej je napravio brojne prijedloge, a predsjednik Tuđman je donio konačnu odluku
Komentara 10
Dio Deklaracije HAZU o hrvatskom grbu. "....Nametanje tendenciozno ideologizirane rasprave kojoj je cilj suziti i kontaminirati simbole hrvatskoga identiteta traži od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da jasno razdvoji povijesne činjenice od zlonamjernih falsifikata. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti smatra da takve rasprave o hrvatskome grbu, napose o boji početnoga polja na njemu, nisu motivirane znanstvenim, povijesnim i kulturološkim ciljevima, nego političkim i politikantskim. Zbog svega toga ovom Deklaracijom Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavljuje kraj stigmatizaciji različitih varijanata hrvatskoga povijesnoga grba i suvremenoj ideologizaciji povijesnih simbola općenito. Službeni grb Republike Hrvatske zakonom je propisan i nema inačica, ali hrvatski povijesni grb u privatnoj i javnoj uporabi, s razlogom i ponosom, može se i treba isticati onako kako su ga Hrvati tijekom povijesti naraštajima isticali, poštovali i smatrali svojim bez obzira na to je li mu početno polje bijelo ili crveno."...
Siguran sam jednu stvar, da je Tuđman danas živ, sigurno ne bi bilo ovog cirkusa s ovim ili onim pozdravom i raznim grbovima, on bi to riješio u manje od jednog popodneva.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Službeno je službeno. Međutim, ne vidim problem u grbu s prvim bijelim poljem koji je dio hrvatske povijesti...nemojmo u taj kontekst stavljati znakovlje vezano uz "NDH i ustaštvo"