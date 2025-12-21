Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NA DANAŠNJI DAN

Tuđmana je zaokupljalo početno polje grba, a onda je rekao: 'Neka bude crveno'

Autor
Ivica Beti
21.12.2025.
u 12:57

Miroslav Šutej je napravio brojne prijedloge, a predsjednik Tuđman je donio konačnu odluku

Zastava se sastoji se od tri boje – crvene, bijele i plave s grbom u sredini. Boje su položene vodoravno. U sredini je grb, i to tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio u plavo. Grb je povijesni hrvatski grb u obliku štita dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u 25 crvenih i bijelih (srebrnih) polja, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu štita crvene boje. Iznad štita se nalazi kruna s pet šiljaka i koju je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima – najstarijim poznatim grbom Hrvatske, grbovima Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Tako su, ukratko prepričano, državni simboli opisani u Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća prije točno 35 godina, 21. prosinca 1990., dan prije donošenja novog Ustava. Predsjednik Vijeća udruženog rada bio je tada Ivan Matija, predsjednik Vijeća općina Slavko Degoricija, predsjednik Društveno-političkog vijeća Ivan Vekić, a predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan. Odluka je donijeta jednoglasno, a istoga je dana zakon proglašen ukazom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana i objavljen u Narodnim novinama, čime je odmah stupio na snagu.

Ključne riječi
1990. hrvatska zastava hrvatski grb Franjo Tuđman

Komentara 10

Pogledaj Sve
MI
miliša
13:14 21.12.2025.

Službeno je službeno. Međutim, ne vidim problem u grbu s prvim bijelim poljem koji je dio hrvatske povijesti...nemojmo u taj kontekst stavljati znakovlje vezano uz "NDH i ustaštvo"

Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
13:11 21.12.2025.

Dio Deklaracije HAZU o hrvatskom grbu. "....Nametanje tendenciozno ideologizirane rasprave kojoj je cilj suziti i kontaminirati simbole hrvatskoga identiteta traži od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da jasno razdvoji povijesne činjenice od zlonamjernih falsifikata. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti smatra da takve rasprave o hrvatskome grbu, napose o boji početnoga polja na njemu, nisu motivirane znanstvenim, povijesnim i kulturološkim ciljevima, nego političkim i politikantskim. Zbog svega toga ovom Deklaracijom Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavljuje kraj stigmatizaciji različitih varijanata hrvatskoga povijesnoga grba i suvremenoj ideologizaciji povijesnih simbola općenito. Službeni grb Republike Hrvatske zakonom je propisan i nema inačica, ali hrvatski povijesni grb u privatnoj i javnoj uporabi, s razlogom i ponosom, može se i treba isticati onako kako su ga Hrvati tijekom povijesti naraštajima isticali, poštovali i smatrali svojim bez obzira na to je li mu početno polje bijelo ili crveno."...

PA
pantigana
13:25 21.12.2025.

Siguran sam jednu stvar, da je Tuđman danas živ, sigurno ne bi bilo ovog cirkusa s ovim ili onim pozdravom i raznim grbovima, on bi to riješio u manje od jednog popodneva.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!