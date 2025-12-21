Tuđmana je zaokupljalo početno polje grba, a onda je rekao: 'Neka bude crveno'

Zastava se sastoji se od tri boje – crvene, bijele i plave s grbom u sredini. Boje su položene vodoravno. U sredini je grb, i to tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio u plavo. Grb je povijesni hrvatski grb u obliku štita dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u 25 crvenih i bijelih (srebrnih) polja, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu štita crvene boje. Iznad štita se nalazi kruna s pet šiljaka i koju je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima – najstarijim poznatim grbom Hrvatske, grbovima Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Tako su, ukratko prepričano, državni simboli opisani u Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća prije točno 35 godina, 21. prosinca 1990., dan prije donošenja novog Ustava. Predsjednik Vijeća udruženog rada bio je tada Ivan Matija, predsjednik Vijeća općina Slavko Degoricija, predsjednik Društveno-političkog vijeća Ivan Vekić, a predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan. Odluka je donijeta jednoglasno, a istoga je dana zakon proglašen ukazom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana i objavljen u Narodnim novinama, čime je odmah stupio na snagu.