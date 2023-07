Hrgović za VL: Treniram u dvorani na plus 50 stupnjeva. Fury je nepošten prema boksu i poklonicima

O borbi za koju je znao već neko vrijeme, Filip Hrgović (31) nije htio pričati sve dok nije izašao plakat njegova sučeljavanja s 32-godišnjim australskim teškašem Demseyjem McKeanom. Drugim riječima, nije htio ništa govoriti sve dok borba nije postala službena. Jer, puno puta mu se u njegovoj šestogodišnjoj profesionalnoj karijeri dogodilo da je već mislima bio u nekoj borbi, da se napatio na pripremama, a da se ona nije dogodila.

- Puno puta sam se opekao i zato više neću ništa govoriti dok nije službeno. Najprije sam dobio informaciju da to ipak neće biti 12. kolovoza nego u nekom kasnijem terminu a na koncu ipak jest a meni to odgovara jer sam svoj pripremni kamp odradio ciljajući taj datum. Doduše, zbog vjerojatnosti da meč bude prolongiran malo sam usporio s pripremama no vratio sam se u potreban ritam i to ne bi trebalo biti problematično - kazivao nam je Hrgović iz svog apartmana u Houstonu.

Paljenje pa gašenje je najgore

S kojim borcima je već bio u mislima u ringu a s kojim se već počeo i fizički pripremati uvjeren da je baš taj borac njegova sljedeća prepreka a te se borbe nikad nisu dogodile?

- I ovaj Australac je već bio puno puta u igri. Bilo je tu puno imena. Posljednji je bio bivši svjetski prvak Andy Ruiz, s njim su bili ozbiljni pregovori. Čovjek je to koji je nokautirao Joshuu. Bio je tu i Ortiz, Bakole više puta. Bilo je puno toga što se nikad nije dogodilo.

A to je nešto što ga izbaci iz takta. A kako i ne bi jer ima dojam pucnja u prazno. Čovjek se napuni snagom i kondicijom, napuca sportsku formu i onda ništa.

- Meni osobno je to nešto najgore, to paljenje i gašenje. Borit ću se, neću se boriti, pogotovo kada to dugo traje. To je iscrpljujuće.

Dojma smo da je svijet profesionalnog boksa nepravedan prema našem najboljem teškašu. Nikako da dobije priliku koju zaslužuje, da konačno uđe u meč s nekim od najboljih teškaša svijeta.

- Jest. Često o tome razmišljam i često mi to stvara frustracije. Puno puta sam se spremao za mečeve koji se nisu dogodili. Kada dolaziš iz zemalja kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija ili Meksiko onda se sve radi na tome da imaš što bolji put. Dogovaraju ti se protivnici koji ti najviše pašu, kako po stilu tako i po snazi, dobiješ broj borbi u godini koliko ti treba. Sve se radi da što bolje prođeš i da dođeš do pojasa prvaka što prije. Mi iz malih zemalja imamo puno teži put. Zbog toga što dolazimo s malog tržišta nemamo velike televizije iza sebe pa nam promotori ne mogu dogovoriti protivnike koje trebaš, ne možeš se boriti kada želiš. Sve je to puno krvaviji put. Moraš strpljivo čekati svoju priliku, čak i godinama, i tada briljirati. Ja sam već 17 godina u boksu, živim spartanski, maksimalno odgovorno i ozbiljno, i kada se takve stvari događaju to me frustrira.

Na ta velika tržiša naslanja se i PPV sustav - plati pa gledaj - koji također ne ide u prilog borcima iz malih zemalja.

- No to je nešto na čemu današnji profesionalni boks živi posebice zvijezde iz SAD-a, Meksika, Velike Britanije. Boks živi od velikih zvijezda i velikih mečeva.

Nisu li britanski teškaši počeli raditi "dealove" između sebe samo da se zrgne lova? Upravo to nam govore tri borbe WBC-ova prvaka Tysona Furyja protiv prijatelja mu Derecka Chisore a na to miriši i borba Joshue s Whyteom?

- To su očito, za njihova tržišta, najzanimljivije borbe kada se bore između sebe. Kada se dogovori borba između dva Britanca to je automatski rasprodan stadion a Furyju paše jer mu je to lagan meč. Isto vrijedi i za Joshuu.

To je i neka vrsta britanskog monopola.

- Pa da. Osim Wildera u Americi imamo još i Usika u Europi no ni on nema nikakvu vrijednost dok se ne bori s Britancem. Bez obzira što je vrhunski i što trenutno ima najviše pojaseva on nema vrijednost dok se ne bori s Britancem ili Amerikancem.

Stječe se dojam da bi u tom smislu, da ima putovnicu neke veće zemlje, Filip bolje prošao. Imao bi veću publiku, veće tržište, veću zaradu, a vjerojatno i barem jednu borbu za naslov iza sebe, no on je ponosni Hrvat pa to ne bi ni prihvatio.

- Ja to ne bih napravio. Tako je kako je i ja ću naći svoj put do vrha i iz male Hrvatske. Vjerujem da ću biti pobjednik u svim tim igrama jer ipak Bog ima posljednju riječ a ne boksački moćnici.

A što reći za Furyjevu borbu s MMA borcem Ngannouom? Umjesto da brani svoj boksački naslov on ulazi u "cross" borbu s borcem iz drugog borilačkog sporta. To možda intrigira borilačku publiku ali nije fer prema onima s rang-liste koji se nadaju meču s Furyjem.

- To je svakako nepošteno prema boksu i njegovim poklonicima. U vrijeme kada se čeka novi objedinjeni svjetski prvak, po svim federacijama, kada svijet isčekuje njegovu borbu s Usikom, Fury radi ekshibicijski meč. Mogao je to učiniti na kraju karijere, i tada bi zaradio, ali ne sada.

Zar jedna takva borba ne krade vrijeme i Hrgoviću?

- Ja bih rekao da to nije fer prema boksačkom svijetu odnosno nekim drugim teškašima ali da je za mene čak i dobro. Jer, ako će se Fury boriti u listopadu protiv Ngannoua to znači da će Usik morati braniti naslov protiv obveznog izazivača od organizacije IBF kao što to sada mora s izazivačem od organizacije WBA. Ako ja pobijedim McKeana, a nadam se da hoću, to bi za mene značilo da sam ja kao IBF-ov izazivač sljedeći na redu. Usik će se tada morati boriti sa mnom ili će morati uprazniti naslov a ja bih se onda borio za naslov krajem ove godine.

Koliki su izgledi Duboisa da iznenadi Usika?

- Mislim da su mali. Joshua je brži od njega pa nije mogao pogoditi Usika. Ne dajem mu puno izgleda no čovjek ima 110 kilograma i solidan je udarač. Ima solidan desni direkt a za kontragard je to dobro oružje. Dakle, izgledi ipak postoje.

Iz kontragarda boksa i McKean, baš kao i Hrgin prethodni protivnik Kinez Zhang Zhilei. Koliko je dešnjacima nezgodnije boksati protiv ljevaka s obzirom da ih je puno manje nego boksača u standardnom gardu pa se protiv takvih rijetko bore?

- Nezgodno je jer je sve okrenuto i udarci dolaze iz drugog kuta. Ljevaci uvijek imaju tu prednost i zato što je nama dešnjacima teže naći takve sparing partnere. No, za sve postoji rješenje. Ima suvježbače koji imitiraju McKeana i ja sam već odradio tri tjedna sparinga a ispred mene su još tri.

Koje su bitne razlike između Zhanga i McKeana?

- Zhang je borac na višoj razini što je i dokazao pobjedom nad Joyceom, kojeg se u tom trenutku smatralo trećim teškašem svijeta. Australac je brži na nogama, visok je, kondicijski dosta spreman i pokretan za velikog čovjeka. Nije zapušteni teškaš kao što zna biti slučajeva. Ne bih ga svrstao u kategoriju velikih udarača ali nije nikako za podcijeniti. Čovjek je visok koliko i ja, 198 cm, i čeka me težak meč.

Ne završi li se borba prekidom, presudna bi mogla biti kondicijska sprema pa Hrgović u svojim pripremama i o tome vodi računa.

- Spreman ću ja biti i za borbu na bodove. Spariram po 12 rundi sa tri li četiri različita sparing partnera. Oni se u ringu mijenjaju a ja ostajem. Osim toga, trčim i radim kondicijske treninge. Napravim 10-11 treninga tjedno i to je plan za šest tjedana priprema u Houstonu a još u Zagrebu sam napravio šest tjedana bazičnih priprema.

Da ponovimo gradivo, ovo je borba za obranu statusa prvog izazivača prvaka po IBF federaciji?

- Ovo je borba za IBF-ov privremeni pojas i to se vodi kao naslov, sve federacije to imaju. Treba biti pošten i reći da to nije pravi naslov jer on je kod Usika. Federacije su to napravile da bude veći "hype", da bude zanimljivije. I za privremene prvake govori se da su svjetski prvaci no za mene to nije. Zna se što je svjetski prvak.

Kada sve ovo ovdje napisano uvažimo moramo se zapitati nije li u olimpijskom, takozvanom amaterskom, boksu jednostavnije dokazati svoju vrijednost? Na tim velikim natjecanjima kao što su svjetska prvenstva i olimpijske igre imaš svoj ždrijeb i jasan ti je put do postolja. A u profesionalnom boksu je puno postraničnih faktora uspjeha.

- U tom smislu je puno lakše. No, i tu ste ograničeni ako ste iz male zemlje jer imate lošije uvjete za trening, manjka sparing partnera a i suci znaju biti naklonjeniji borcima iz većih boksačkih zemalja. No, i unatoč tome lakše se dokazati u amaterskom boksu. Eto ja sam bio svjetski juniorski prvak, potom europski seniorski a osvojio sam i olimpijsku medalju.

Kako ide suradnja s američkim dvojcem, menadžerom i odvjetnikom, koje je angažirao? A uz njega su sada menadžer Ketih Connelly te odvjetnik Greg Smith.

- Oni su mi pomogli u nekim stvarima no Željko Karajica je i dalje moj menadžer. Doduše, sada ih imam dvojicu što je dozvoljeno. Što se tiče promotora s Wasserman Boxingom, odnosno braćom Sauerland, produžio sam suradnju do kraja godine pa ćemo za dalje vidjeti. U promotorski dio boksačke priče u boksačkom biznisu ušli su i Saudijci koje, navodno, zanima samo teška kategorija i oni će plaćati jako puno. Njima je cilj dovesti najveće borbe u Saudijsku Arabiju.

Hrgović nam se javio iz svog apartmana u Houstonu gdje se sprema pod paskom trenera Ronniea Shieldsa koji je u karijeri radio sa Mikeom Tysonom, Evanderom Holyfieldom, Arturom Gattijem, Pernellom Whitakerom...

- Preko zime sam radio u Maimiju s Pedrom Diazom radio bazične pripreme a pripreme za borbu provodim u Houstonu.

Je li se to opet, u vrelom Teksasu, događa u "nemogućim" uvjetima? Ili se nekim čudom ipak pojavila klima u dvorani?

- Ne i dalje je po "pravilima" stare škole. Vani je 40 posto stupnjeva a u dvorani, uz ogromnu vlažnost, bude i 50 stupnjeva. To mi oduzme 30 posto energije no vjerujem da ću zato na meču biti 30 posto bolji.

Koliko bolji u odnosu na prethodnu borbu nakon koje je bilo podijeljenih mišljenja?

- Bolje se osjećam nego u pripremama za meč sa Zhangom. Ono je bila muka, za vrijeme priprema koje su se sa osam tjedana odužile na 13 tjedana još uvijek sam plakao za ocem i ne znam kako sam sve to izdržao. Fakat je bilo teško. Sada je pak problem druge vrste a to je da nisam boksao godinu dana, to je malo nezgodno no u sparinzima sam dosta dobar i vjerujem da ću biti spreman. Nadam se da ću pokazati svoj najbolji boks.

Preko 100 amaterskih mečeva

Koliko bi borbi volio imati godišnje?

- Idealno bi bilo tri, dvije minimalno. Jedna mi je premalo.

Koja je to bila posljednja godina u kojoj je imao tri ili više mečeva u godini?

- Bilo je to 2019. godine, nakon toga sam imao po dvije godišnje a lani samo jednu, onu sa Zhangom. No, imam 31 godinu, obvezni sam izazivač, zdrav sam i ako Bog da da pobijedim McKeana bit ću u jako dobroj poziciji.

U London će Hrgović doputovati izravno iz Houstona?

- Doći ću tjedan dana prije jer je između Houstona i Londona šest sati vremenske razlike ali i radi aklimatizacije. Koliko sati aklimatizacije toliko dana za prilagodbu.

Hrvatskom teškašu to će biti 16. profesionalna borba (15-0) a McKeanu 22. No, iskustvo je ipak na Filipovoj strani.

- Australac ima više profesionalnih mečeva od mene ali nema veliku amatersku karijeru u kojoj ja imam preko 100 mečeva i on nema to iskustvo koje ja imam.

Nakon svega, preostaje nam s nestrpljenjem čekati 12. kolovoza i borbu u londonskoj O2 Areni da vidimo kako će se "Životinja" (El Animal) nositi s "Tornjem terora", kako se samoprozvao Australac.