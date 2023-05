Za eventualnu borbu protiv Usika spreman sam kao napeta puška

Tijekom finalnih utrka prvog ovogodišnjeg veslačkog Svjetskog kupa na jarunskim tribinama pojavio se i naš najbolji boksač Filip Hrgović. On je u društvu supruge Marinele i labradora Pipa došao bodriti svog kuma Valenta Sinkovića.

- Valent i Martin Sinković opet su razvalili. Donijeli su Hrvatskoj već 50. medalju i na tome im svaka čast. Oni su živuće legende a svi mi ponekad možda nismo niti svjesni koliko su oni veliki i nekad ih uzimamo zdravo za gotovo. Drago mi je što su svoju jubilarnu 50. medalju osvojili baš u svm gradu, pred svojim ljudima a lijepo je i od Grada što je ovo natjecanje doveo u Zagreb. Ugođaj je na Jarunu bio sjajan.

Među onima koji su jako zainteresirani za zdravstveno stanje britanskog teškaša Daniela Duboisa svakako je i Hrgović. Naime, ako Dubois ne bi bio spreman boriti se za svjetskim prvakom Oleksandrom Usikom za WBA naslov onda bi Hrgović bio taj koji bi ukrstio rukavice s tehnički moćnim Ukrajincem.

- Po posljednjim informacijama njihova će borba ići, a ako je, daj Bože, ne bude, ja sam spreman kao napeta puška. Ako mi se želja ne ispuni ja bih se borio za IBF-ov privremeni naslov.

U nedavnom razgovoru za jedan specijaliziran boksački portal, Hrgović je spomenuo ime Australca Demseyja McKeana.

- On je jedan od potencijalnih protivnika s kojim se pregovara, nije ništa finalizirano. Spomenut je kao zainteresiran i spreman. Nadam se da ću saznati sljedeći tjedan ili dva. Ne bih ništa konkretno govorio. Bude li on, to je dobar protivnik. Neporažen. Kontragard. Dobar protivnik, pogotovo nakon ove pauze od skoro godinu dana. On nije svjetska krema ali nije niti loš. Jedan solidan borac. Bude li on to će biti dobro. Nažalost, u boksu nemamo kalendar natjecanja.

Nakon što je Zhang Zhilei nedavno deklasirao Joe Joycea, to je bacilo neko novo svjetlo na Hrginu pobjedu nad divovskim Kinezom.

- To će zacijelo imati utjecaja, sad će me još više izbjegavati. Ha, ha... Vidjeli ste što je napravio Joyceu, uništio ga je. Pokazao je kakva je klasa. Pokazao je on to davno u svojoj amaterskoj karijeri. Pokazao je u borbi sa mnom da je strašno tvrd orah a sad je usred Londona deklasirao Joycea koji je slovio kao treći teškaš svijeta. To govori koliko je on dobar ali i koliko sam ja dobar jer sam ga pobijedio u svom najlošijem izdanju uspio pobijediti. Iako je meč bio tijesan, definitivno sam ga pobijedio. Malo je bilo negativnih komentara poslije tog meča, neki negativan dojam ali sada vidimo tko je Zhang i tko sam ja.

Nakon te borbe Filip je izjavio da je spreman Zhangu ponuditi uzvrat, ako je potrebno i usred Kine.

- Stojim i dalje iza toga. No, otkako je on pobijedio Joycea više ne spominje moje ime. Proziva Furyja, proziva Joshuu, Usika. Spreman sam otići na njegov teren i malo je čudno što ne spominje ime jedinog čovjeka koji ga je pobijedio. Ja sam spreman za tu borbu, sutra potpišem ako treba.

Osim Zhanga, s koliko bi se boraca Hrga ovog časa htio boriti?

- Postoji ih više, s kojima bi htio ući u ring. U boksu to sve nekako sporo ide a pogotovo velike borbe se ne događaju tako često. Preda mnom je sada najboljih pet godina karijere. Kao teškaš, tek sam sada sazrio. I zdrav sam. Mlad sam još uvijek za teškaša i vjerujem da će se u sljedećih pet godina dogoditi sve te velike borbe koje priželjkujem.

Koliko bi volio imati mečeva godišnje?

- Tri. Jedan je premalo. Nadam se da ću ove godine uspjeti imati dva. Dva su minimalna, tri bi mi bio ritam koji bi mi odgovarao. Ja sam stalno u treningu i ne dozvoljavam si neka veća opuštanja nakon meča. S obzirom na to da nisam imao priliku pokazati sve to znam i da sam željan borbi, volio bih se boriti češće i imati velike borbe. Bit će svega. Ja sam spreman. Zdrav sam, željan sam. Čekaju me najbolje godine. Doći će mojih pet minuta.

Na Filipovu putu novost su i novi ljudi. Keith Connoly i Greg Smith.

- Javio sam se Keithu, on je renomirani menadžer, dobro je vodio karijere mnogih boraca. Istraživao sam jer sam htio pojačati svoj tim. Imao sam određenih problema i shvatio sam da mi treba jedan dobar menadžer. On surađuje s Gregom Smithom, koji je renomirani boksački odvjetnik. Mislim da sam napravio dobar potez. To je dobar tandem. On je cijenjen menadžer, a Greg je vrstan odvjetnik i bitno je imati takve ljude iz sebe.

Jesu li oni sada glavni za vođenje njegove karijere?

- Keith je moj menadžer, a braća Sauerland su moji promotori i oni nemaju veze jedni s drugima. S braćom Sauerland je istekao ugovor, u tijeku su pregovori pa sam ja trenutno slobodan. No traju pregovori o produžetku suradnje s Wasserman Boxingom. To bi se trebalo iskristalizirati u sljedećih tjedan dana. Blizu smo dogovora. Keith će pregovarati sa sadašnjim i svim budućim promotorima i on će se boriti za moju poziciju. Ali, tu je i dalje Željko Karajica s kojim imam ugovor koji je na snazi i bit će još neko vrijeme. Malo sam osvježio tim.

Je li to i u funkciji boljeg plasmana na američkom tržištu?

- Pa nije. Teška kategorija je trenutno u Europi. I Matchroom je tu, DAZN je tu i oni imaju novac. I Fury i Joshua su tu ali i cijela britanska scena. Mislim da je Europa za mene najzanimljivija pa i za sve teškaše. Vidjet ćemo, brzo se mijenjaju te stvari na tržištu. Keith će biti taj koji će trebati prepoznati što je za mene najbolje u datom trenutku.

Ova je godina loše počela za hrvatske gladijatore. Smakići je izgubio u borbi za europski teškaški naslov, Babić je izgubio borbu za svjetski naslov u bridger kategoriji a MMA borac Soldić u premijernom borbi u rastućoj, već sada vrlo velikoj, azijskoj promociji ONE Championship.

- Mora doći jedan Mesija, spasitelj. Ha, ha, ha. Šalim se, dakako. Žao mi je što su svi ti dečki izgubili. Naši su, uvijek navijam za naše borbe. Svi su završili neočekivano, u neku ruku tragično. Vjerujem uz Božju pomoć da će se dogoditi taj meč i da ću promijeniti taj ovogodišnji trend. Ove godine je očito u modi gubiti teškim nokautima no taj mi se trend nikako ne sviđa. Ja nisam od trendova, ja sam stara škola.