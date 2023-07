Hrgović potvrdio novog protivnika Hrvatski teškaš je sasvim blizu borbi za naslov

Dolazi po svoj pojas

Ima diplomu, radi u vatrogasnoj postaji i najbolji je teškaš svih vremena

"Jako volim to što radim. Naporno je, ali baš volim pomagati ljudima. Zašto bih se maknuo od toga? Plus je što mi to odvraća misli od oktogona", kaže Stipe Miočić o svom poslu u vatrogasnoj postaji