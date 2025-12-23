Naši Portali
BREAKING
ODOLIJEVAJU PSG-U

Hit-momčad Liga petice dovela pojačanje za lov na senzacionalni naslov prvaka

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
23.12.2025.
u 18:06

Malijski veznjak je potpisao ugovor do 2029. godine, a prema pisanju L'Equipea, Lens je platio samo tri milijuna eura odštete za ovog vrlo iskusnog igrača

Malijski reprezentativac Amadou Haidara (27) potpisao je ugovor za Lens, objavio je vodeći sastav francuskog nogometnog prvenstva.

Haidara je u Lens stigao iz RB Leipziga čiji je dres nosio od 2019. godine. Prije toga je tri sezone igrao za RB Salzburg.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Malijski veznjak je potpisao ugovor do 2029. godine, a prema pisanju L'Equipea, Lens je platio samo tri milijuna eura odštete za ovog vrlo iskusnog igrača.

"Amadou se u Leipzigu etablirao kao jedan od najboljih veznih igrača u Bundesligi, a njegove tehničke kvalitete, prodori prema naprijed i sposobnosti osvajanja lopte prepoznati su diljem Europe," kazao je sportski direktor Lensa Jean-Louis Leca.

Haidara je trenutačno s reprezentacijom Malija na afričkom Kupu nacija koji su održava u Maroku.

Lens se nalazi na vodećoj poziciji Le Championnata sa 37 bodova, bod više od PSG-a

