SLAVNI NOGOMETAŠ

Okrenuo se vjeri zbog problema u najmračnijem razdoblju života, sada kaže: Ja sam Isusov učenik

VL
Autor
Stjepan Meleš
23.12.2025.
u 15:20

Bivši branič Barcelone i Brazila Dani Alves finalizirao je detalje za preuzimanje portugalskog trećeligaša Sporting Clube de São João de Ver, objavio je ESPN. Alves, koji sada ima 42 godine, također razmatra mogućnost da zaigra za klub, a prema lisabonskom Radiju Observador, Brazilac će igrati za klub najmanje do lipnja 2026.

Ranije ove godine, Alvesu je španjolski sud poništio presudu za silovanje 23-godišnje žene nakon žalbe objasnivši kako nema "dovoljnih dokaza" da se isključi Alvesova pretpostavka nevinosti. Tužiteljstvo se nije složilo s oslobađajućom presudom, a slučaj je sada pred španjolskim Vrhovnim sudom.

Alves nije igrao od siječnja 2023. kada je uhićen u Barceloni nakon što je optužen za seksualni napad. U veljači 2024. sud u Barceloni osudio ga je na 4,5 godine zatvora. Sportašu je također naloženo da plati 150.000 eura odštete navodnoj žrtvi silovanja. Bio je u zatvoru od 20. siječnja 2023. do ožujka 2024. dok nije pušten nakon što je platio milijun eura (tada 1,2 milijuna dolara).  Međutim, nogometašu nije bilo dopušteno napustiti Španjolsku.

Otkad je pušten iz zatvora, Alves radi kao agent, ali nije odustao od ideje povratka na teren i eventualnog dobivanja trenerskog certifikata. Trenira kod kuće i vjeruje da mu treba samo 30 dana da se vrati u formu kako bi bio dostupan svojoj novoj momčadi. Alves je posljednji put igrao 8. siječnja 2023. za Pumas u Liga MX.

Branič, koji je u Europi igrao i za PSG, Juventus i Sevillu, također se okrenuo vjeri zbog problema koje opisuje kao najmračnije razdoblje svog života. Opisuje sebe kao "učenika Isusa Krista" i redovito dijeli biblijske citate i vjerske poruke sa svojih 35 milijuna pratitelja.

Barcelona nogomet Dani Alves

