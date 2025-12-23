Padaju temperature, stižu oborine i puno snijega: Upaljeni meteoalarmi, evo kad počinje

Hrvatsku očekuje prava zimska promjena vremena. Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme zahvatit će cijelu zemlju, a meteorolozi upozoravaju na obilne oborine, snažan vjetar na Jadranu i mogućnost snijega u unutrašnjosti. Na Jadranu će prevladavati kiša, povremeno i pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito prema otvorenom moru. Najviše padalina očekuje se upravo na obali i otocima, gdje će jugo biti umjereno do jako, a prema otvorenom moru i olujno. Navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati sve jača bura, što može dodatno pogoršati vremenske uvjete. Na kopnu će biti pretežno oblačno, povremeno s mjestimičnom rosuljom, a u drugom dijelu dana i slabom kišom. U istočnim krajevima kiša se očekuje tek u noćnim satima. Posebno treba izdvojiti područja uz granicu sa Slovenijom, Gorski kotar i Liku, gdje se tijekom noći kiša može pretvarati u susnježicu i snijeg, što može otežati promet i izazvati zimske uvjete na cestama. Temperature zraka bit će osjetno niže nego prethodnih dana. Ovakvi vremenski uvjeti donose i osjetno zahladnjenje, pa se u noći i tijekom jutra očekuje mogućnost stvaranja poledice u gorju i na cestama u unutrašnjosti. S obzirom na približavanje blagdana i povećan promet, preporučuje se pratiti najnovije informacije i prilagoditi vožnju uvjetima na cestama.

Ciklona koja će idućih dana kružiti nad zapadnim Sredozemljem donijet će promjenu vremena i u naše krajeve, upozorio je DHMZ. Njeno središte nalazit će se iznad Tirenskog mora, a u srijedu će se preko Hrvatske premještati frontalni poremećaj i upravo se tad, na Badnjak, očekuje najintenzivnija oborina. Istovremeno će sa sjevera pritjecati hladniji zrak.

Kiša će dnas padati uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, ponajprije na otocima u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i obilnijih. Iako je vjerojatnost mala, u Gorskoj Hrvatskoj se kiša može lediti u dodiru s tlom ili na hladnim predmetima. Pritom će puhati umjereno i jako jugo, navečer u jačanju na olujno. Potkraj dana će na sjevernom dijelu Jadrana zapuhati bura, mjestimice s olujnim udarima. U srijedu, na Badnjak, oborina će biti češća i u unutrašnjosti. Već će u noći uz zahladnjenje u Gorskom kotaru i Lici kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Snijega će biti i u gorju istočne i središnje Hrvatske, no vjerojatan je i ponegdje u nizinama, ponajprije na sjeverozapadu zemlje, a nije isključeno ni stvaranje tanjeg snježnog pokrivača.

Pritom će, kako javlja DHMZ u kopnenim krajevima zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, u gorju i jak pa je kroz Gorsku Hrvatsku moguća i mećava te zapusi snijega. Bura će na sjevernom Jadranu jačati, udari će mjestimice biti olujni i orkanski, a južnije će, uz dalmatinsku obalu i dalje uglavnom puhati jugo, još prijepodne i olujno.

Na Božić, na Jadranu već česta sunčana razdoblja i rijetko gdje još može pasti kiša, uglavnom u malim količinama. U unutrašnjosti i dalje oblačno uz povremenu oborinu, ali sve rjeđu. Osim kiše, padat će i susnježica i snijeg, ponajviše u gorju. Navečer će vjetar u unutrašnjosti slabjeti. Na Jadranu će se jaka bura postupno širiti duž cijele obale, lokalno će na udare biti olujna, a na sjevernom dijelu i dalje orkanska.

U petak na blagdan svetog Stjepana 26. prosinca 2025., jačat će utjecaj anticiklone pa će se i vrijeme smirivati. U većini krajeva Hrvatske prestanak oborine i razvedravanje, oblaci će se zadržavati još u Gorskoj Hrvatskoj, a bura će na obali slabjeti. Vjerojatno će to biti uvod za stabilan, na Jadranu većinom sunčan vikend, ali u unutrašnjosti treba računati na maglovita i hladna jutra.