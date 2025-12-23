Naši Portali
PRVA OVE SEZONE

VIDEO Petković upisao asistenciju u visokoj pobjedi svoje momčadi

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019.
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
23.12.2025.
u 16:29

Do današnje utakmice imao je učinak od pet golova u 11 nastupa

Donedavno prvo ime zagrebačkog Dinama Bruno Petković upisao je prvu asistenciju u dresu svog novog kluba Kocaelispora. Njegova momčad svladala je drugoligaša Erzurumspor u prvom kolu skupine C turskog kupa s 3:1, a Petković je namjestio drugi pogodak na utakmici koji je zabio Makedonac Darko Churlinov.

Igrala se 45. minuta kada je obrana gostiju pogriješila i predala loptu Petkoviću na 20-ak metara, a on ju potom podvalio za Churlinova koji je zabio svoj drugi pogodak na utakmici. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Makedonac je bio apsolutno prvo ime utakmice budući da je u 18. minuti zabio i prvi pogodak svoje momčadi, dok je u 53. asistirao Josephu Nongeu za treći pogodak Kocaelispora. Poraz Erzurumspora tek je ublažio Brandon Baiye u 88. minuti.

Petkoviću je ovo bila prva asistencija u dresu novog kluba u 12. nastupu. Do današnje utakmice imao je učinak od pet golova u 11 nastupa za klub kojem se pridružio prošlog ljeta nakon raskida ugovora s Dinamom.
asistencija Kocaelispor Bruno Petković

