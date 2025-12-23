Bjelica otkrio zanimljive tajne, a neka pitanja potjerala su pitanja na vidjelo: 'Od mog transfera branio se grad'

Nenad Bjelica, poznati hrvatski nogometni stručnjak, bio je najnoviji gost emisije 'Druga strana medalje' koja se emitira na MAXSportu. U prvom dijelu koji se emitirao danas od 20 sati, Bjelica je voditeljici Valentini Miletić otkrio brojne detalje, a vrlo je emotivno odgovarao na pitanja o svojem bivšem klubu, kao igraču i treneru, Osijeku.

Ispričao je kako je bio prisiljen napustiti voljeni klub još kao 21-godišnjak 1993. kada je prešao u španjolski Albacete.

- Definitivno sam prerano otišao iz HNL-a nakon 25 odigranih utakmica. Tada su u Primeri smjela igrati samo tri stranca. No to je bila potreba. Jasno su mi rekli da se klub nalazi u teškoj situaciji, grad je bio bombardiran, ljudi su teško živjeli. Rekli su mi da mogu otići ako donesem 500.000 maraka - započeo je Bjelica.

- Godine 1992. bio sam na probi u Atleticu, ali tada su ondje igrali Schuster, Luis Garcia i Futre, velika imena. Za drugu momčad Atletica nisam mogao igrati, igrali su samo stranci. Na kraju je transfer iznosio 750.000 maraka. Dio tog novca upotrijebili su za obranu grada, a mislim da se dijelom sredstava obnovila i dvorana Zrinjevac - dodao je.

Bjelica je Osijek vodio od 2020. do 2022. te je s klubom osvojio drugo mjesto u prvenstvu u sezoni 2020./21. što je najbolji prvenstveni plasman u povijesti kluba. Otkrio je i prima li ponude i kada bi se mogao vratiti na klupu nekog kluba.

- Bilo je jako puno ponuda, čak i onih koje nisu izašle u javnost. Zovu sa svih strana: Kina, Afrika, MLS, Iran, ali kad dobijem takav poziv, ne trošim vrijeme na to. Iz obiteljskih razloga tražim nešto bliže u Europi. Za ligu petice pogodio sam "tri ili četiri stative". Klubovi zovu u petak, igraju u subotu, i kažu 'ako ne pobijedimo, čut ćemo se u nedjelju'.