Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
KUP NACIJA

Senegal uvjerljivo svladao Bocvanu: Zabio i napadač s iskustvom iz HNL-a

International Friendly - Brazil v Senegal
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.12.2025.
u 19:56

U ranije odigranom susretu iz ove skupine DR Kongo je u Rabatu svladao Benin sa 1-0

U susretu prvog kola D skupine afričkog Kupa nacija Senegal je u Tangieru pobijedio Bocvanu sa 3-0.

Senegal je kroz povijest afričkih prvenstava jednom osvojio naslov (2021), a još dva puta je poražen u finalima (2002, 2019), dok je Bocvana tek drugi put sudjeluje na kontinentalnoj smotri.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Senegalci su opravdali ulogu favorita ostvarivši uvjerljivu pobjedu. Prva dva gola zabio je napadač Bayerna Nicolas Jackson (40, 58), a među strijelce se upisao i napadač Samsunspora Cherif Ndiaye (90), nekadašnji napadač Gorice.

U ranije odigranom susretu iz ove skupine DR Kongo je u Rabatu svladao Benin sa 1-0.

Jedini pogodak na susretu postigao je Theo Bongonda u 16. minuti. Početkom drugog poluvremena DR Kongo je povećao prednost, ali je VAR provjera poništila pogodaka Bakambua.

Drugo kolo je na rasporedu 27. prosinca, a sastaju se Benin i Bocvana, te Senegal i DR Kongo.

Na afričkom prvenstvu sudjeluju 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, te četiri najbolje rangirane trećeplasirane ekipa izborit će plasman u osminu finala.

Naslov afričkog prvaka brani Obala Bjelokosti.

Ključne riječi
Cherif Ndiaye Bocvana Senegal Afrički kup nacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!