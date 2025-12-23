Senegal uvjerljivo svladao Bocvanu: Zabio i napadač s iskustvom iz HNL-a

U susretu prvog kola D skupine afričkog Kupa nacija Senegal je u Tangieru pobijedio Bocvanu sa 3-0.
Senegal je kroz povijest afričkih prvenstava jednom osvojio naslov (2021), a još dva puta je poražen u finalima (2002, 2019), dok je Bocvana tek drugi put sudjeluje na kontinentalnoj smotri.
Senegalci su opravdali ulogu favorita ostvarivši uvjerljivu pobjedu. Prva dva gola zabio je napadač Bayerna Nicolas Jackson (40, 58), a među strijelce se upisao i napadač Samsunspora Cherif Ndiaye (90), nekadašnji napadač Gorice.
U ranije odigranom susretu iz ove skupine DR Kongo je u Rabatu svladao Benin sa 1-0.
Jedini pogodak na susretu postigao je Theo Bongonda u 16. minuti. Početkom drugog poluvremena DR Kongo je povećao prednost, ali je VAR provjera poništila pogodaka Bakambua.
Drugo kolo je na rasporedu 27. prosinca, a sastaju se Benin i Bocvana, te Senegal i DR Kongo.
Na afričkom prvenstvu sudjeluju 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, te četiri najbolje rangirane trećeplasirane ekipa izborit će plasman u osminu finala.
Naslov afričkog prvaka brani Obala Bjelokosti.