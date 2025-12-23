Tragedija u Crnoj Gori: Bivši njemački nogometaš poginuo u padu sa žičare

Nogometni svijet potresla je tragična vijest o smrti 34-godišnjeg bivšeg profesionalnog nogometaša iz Njemačke Sebastiana Hertnera. Kapetan petoligaša ETSV Hamburga bio je na skijanju sa svojom suprugom u Crnoj Gori na skijalištu Savin Kuk gdje je i pao sa žičare na visini od 70 metara.

On i supruga nalazili su se u dvosjednoj žičari iz koje je Hertner pao nakon čega je ona ostala zarobljena. Spasile su je hitne službe, a zaradila je prijelom noge.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hertner je većinu karijere proveo igrajući u njemačkoj drugoj ligi za klubove poput 1860 Munchena, Darmstadta i Erzgebirge Auea. Njegov posljednji klub, ETSV Hamburg, oprostio se od njega dirljivom objavom na društvenim mrežama:

- S velikom tugom danas objavljujemo da je naš kapetan Sebastian Hertner preminuo u tragičnoj nesreći tijekom odmora. Šokirani smo i duboko potreseni. Naša iskrena sućut njegovoj obitelji i najbližima. Počivaj u miru - napisali su.