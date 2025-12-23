Evo kako se Hajduk mora postaviti prema talentiranom Siliću, sve ostalo bilo bi nekorektno!

Zanimanje Metalista iz Harkiva za Tonija Silića priča je koja traje već neko vrijeme. Ukrajinci su za mladog vratara spremni ući u ozbiljne pregovore i otkupiti Silića. Transferni potencijal koji ima Silić nije nikakva novost. Za vratara koji sigurno posjeduje sve atribute za najozbiljnije stvari, zanimanje brojnih europskih klubova nije prevelika novost.

O Siliću su, još od njegovih najranijih dana, brojni europski skauti punili svoje bilježnice pohvalnim dojmovima. I samo neka nepredviđena okolnost može utjecati da ovaj dečko, s reprezentativnim potencijalom, ne napravi ozbiljnu karijeru. Doduše, ta okolnost već mu se u Hajduku i dogodila jer je klub, dovođenjem Ivušića za prvog vratara, pokazao da nema jasnu viziju Silićeva razvoja. Da su je imali, mladi bi vratar odavno bio brendiran kao projekt kluba.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ozbiljni nogometni autoriteti kazat će kako je Silić u ovom trenutku jedan od naših najkompletnijih vratara. Naravno, punu afirmaciju tek mora doseći i zato se mora paziti na svaki detalj u njegovu razvoju koji nije moguća ne bude li standardno branio. Ako mu Hajduk to ne može jamčiti, potpuno logično bilo bi da mu omogući transfer. Sve ostalo bilo bi nekorektno.

Jer, jasan je Silićev stav po kojem bi sigurno ostao u Hajduku, ali samo pod uvjetom da brani, odnosno da bude u statusu prvog vratara, a ne da priliku dobiva samo kao pričuvni vratar onda kada je Ivušić ozlijeđen. Teško je sada napraviti kombinaciju po kojoj bi oba vratara bila zadovoljna.

VEZANI ČLANCI:

Bespredmetno je pričati je li Silić sigurna opcija, to je, uostalom, pokazao u zadnjih nekoliko utakmica za Hajduk i mladu reprezentaciju. Bude li pameti u Hajduku, Silić bi, poslože li se stvari nasigurno mogao konkurirati za SP. Naravno, to je još daleko, mora se nametnuti ozbiljnom formom, no u ovom trenutku niti jedan naš vratar ne pokazuje veći potencijal.

Dakle, poanta je da Hajduk ne bi smio riskirati s vratarom koji ima takav transferni potencijal... Dakle, bude li mudrosti u upravljačkim strukturama splitskog kluba, u ovoj situaciji ne mogu izgubiti. Ili ga promovirati u prvog vratara ili jednostavno uprihoditi prijeko potreban novac za funkcioniranje kluba. Kupci stoje u redu, Hajduk je na potezu!