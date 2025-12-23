VIDEO 'Kako će reagirati Plenković kada dobije transparent: A što ćemo sada, predsjedniče Vlade'

BBB u svemu su stali na jednu stranu, onu Thompsonovu. To je loše za društvo i za cijelu klimu u društvu. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a bivši SDP-ov ministar rada Mirando Mrsić komentirajući najnovije isticanje ustaškog pozdrava "za dom spremni" kao poruku gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću jer je zbog ZDS-a zabranio drugi Thompsonov koncert u Areni. I reakcija premijera Plenkovića koji bi, kaže, trebao čuvati Ustav i ustavni poredak i smirivati tenzije, a koji je za poruku navijača kazao da je "logična", Mrsić kaže da je potpuno pogrešna.

– Plenković pokušava dobiti određene političke poene ili misli da će na izborima proći bolje. Međutim, to na kraju vodi k radikalizaciji društva. Ljudi od straha neće izaći na ulicu jer su drukčije vjeroispovijesti, drukčije nacionalnosti ili drukčije seksualne orijentacije pa postoji netrpeljivost. I ja se pitam kako će premijer reagirati kada mu istaknu transparent: "A što ćemo sada, predsjedniče Vlade?"

Plenković krivo, kaže Mrsić, procjenjuje da je hrvatsko biračko tijelo skrenulo oštro udesno i poručuje mu i da se sjeti svog prethodnika Sanadera koju je desnicu stavio u džep s nekoliko izjava. – Hrvati nisu desničari, nisu ekstremisti. Vidi se to i po povijesti i po tome kako reagira većina građana. Ovo je ekstremistička skupina koja pokušava dobiti poene i vidljivost i umjesto da im se daje što manje pažnje, Plenković pokušava završiti na tom valu i pokazati se kao osoba koja je politički dovoljno mudra da ih može privući sebi. Potpuno je u krivu, i to biračko tijelo u jednom će trenutku shvatiti da Plenković nije njihov kandidat i tražit će nekoga drugoga. A Plenkoviću će se dogoditi to da će iz HDZ-a otići na način na koji ne bi trebao otići – kazao je Mrsić.

Na pitanje što sada Tomašević može i mora napraviti, Mrsić kaže kako je potpuno u redu što je zabranio drugi koncert. Za ostalo su na potezu, dodaje, policija i sudovi jer zakon je, kaže, jasan. Priznaje i kako je očito da po tom pitanju postoje dvojni kriteriji, što potvrđuje i sudska praksa. Neki su osuđivani, neki nisu. – Politika je takva kakva jest. U ovom trenutku, a tu mislim na HDZ, oni smatraju da još uvijek mogu kontrolirati situaciju u zemlji. Nastave li ovako, bojim se da će i njih odnijeti voda – kaže Mrsić.

Smatra da je situacija vrlo opasna. Dvije saborske zastupnice – Dalija Orešković i Ivana Marković primile su ozbiljne prijetnje u zadnje vrijeme. Zato drži da stvari treba riješiti u korijenu, a to se ne događa. – To je kratkovidno od HDZ-a i Plenkovića. Ne vide kamo to vodi i neće to moći kontrolirati. A onda dolazi do konfrontacije u društvu i do nereda. Netko može poginuti, biti ubijen jer je drukčiji. Ako se to dogodi, bit će kriva politika, onaj koji je to napravio i tko nije našao za shodno stvari riješiti – kaže Mrsić.

Problem ustaša i partizana, uvjeren je, pratit će nas i dalje. Ja sam se nadao da će generacije stasati i da će se ta dihotomija, taj sukob smanjivati. Međutim, ovo sada obnavljanje ustaštva ima veze s time da se pokušava radikalizirati društvo da bi se na taj način došlo na vlast i počelo mijenjati postulate liberalne europske demokracije u konzervativne – kaže Mrsić.

Na pitanje tko čuva Ustav, kaže da je veliko pitanje. Trebao bi ga čuvati, kaže, Ustavni sud, premijer, a kritizira i predsjednika države Zorana Milanovića. – Mislim da u ovom trenutku smatra da je dovoljno ono što je napravio prije. Ali mislim i da dolazi trenutak kada će trebati puno više angažmana i puno jači i glasniji poklič sa Pantovčaka u očuvanju ustavnog poretka u Hrvatskoj – kaže Mrsić. Za činjenicu da trenutačno nemamo ni predsjednika Vrhovnog suda kaže da trenutačno odgovara HDZ-u i da zbog toga i odugovlače s imenovanjem kako bi se određene stvari mogle događati "ispod žita".

Scenarij dolaska na vlast SDP-a i Možemo u kojemu bi Hajdaš Dončić bio premijer počinje mu, kaže, biti realan, koliko god je proteklih godina bilo mnogo lutanja. Komentirao je i činjenicu da je Ustavni sud srušio Zakon o osobnoj asistenciji. Kaže da je to nanijelo golemu štetu Vladi jer su ljudi osjetljivi na ljude kojima treba pomoć i da premijer sigurno već traži zamjenu za ministra Piletića zbog toga.

– On leti iz Vlade jer je nesposoban za taj resor – kazao je. Komentirao je i loše stanje u zdravstvu, ali i dvojni rad liječnika u državnim i privatnim bolnicama. Kaže kako je jedini način da se to riješi zabrana rada i u privatnim i u državnim ustanovama i da je to nešto što bi SDP trebao obećati i provesti dođe li na vlast.

– Onaj tko radi u javnom sustavu ne može raditi u privatnom. Ponekad se zaboravlja i Zakon o radu gdje se vrlo jasno kaže da postoji zabrana natjecanja između poslodavca i radnika. Dakle, radnik koji radi kod jednog od poslodavca ne može raditi kod drugog poslodavca isti posao. Ono što bi trebalo napraviti jest omogućiti ljudima koji žele raditi i koji imaju volje da to rade unutar bolnice, u popodnevnim satima kad oprema ionako stoji – zaključio je Mrsić.