Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
POLITIČKI INTERVJU TJEDNA – MIRANDO MRSIĆ

VIDEO 'Kako će reagirati Plenković kada dobije transparent: A što ćemo sada, predsjedniče Vlade'

Foto: Večernji TV
1/2
Autor
Petra Maretić Žonja
23.12.2025.
u 16:00

Smatra da je situacija vrlo opasna. Dvije saborske zastupnice – Dalija Orešković i Ivana Marković primile su ozbiljne prijetnje u zadnje vrijeme

BBB u svemu su stali na jednu stranu, onu Thompsonovu. To je loše za društvo i za cijelu klimu u društvu. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a bivši SDP-ov ministar rada Mirando Mrsić komentirajući najnovije isticanje ustaškog pozdrava "za dom spremni" kao poruku gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću jer je zbog ZDS-a zabranio drugi Thompsonov koncert u Areni. I reakcija premijera Plenkovića koji bi, kaže, trebao čuvati Ustav i ustavni poredak i smirivati tenzije, a koji je za poruku navijača kazao da je "logična", Mrsić kaže da je potpuno pogrešna.

– Plenković pokušava dobiti određene političke poene ili misli da će na izborima proći bolje. Međutim, to na kraju vodi k radikalizaciji društva. Ljudi od straha neće izaći na ulicu jer su drukčije vjeroispovijesti, drukčije nacionalnosti ili drukčije seksualne orijentacije pa postoji netrpeljivost. I ja se pitam kako će premijer reagirati kada mu istaknu transparent: "A što ćemo sada, predsjedniče Vlade?"

Plenković krivo, kaže Mrsić, procjenjuje da je hrvatsko biračko tijelo skrenulo oštro udesno i poručuje mu i da se sjeti svog prethodnika Sanadera koju je desnicu stavio u džep s nekoliko izjava. – Hrvati nisu desničari, nisu ekstremisti. Vidi se to i po povijesti i po tome kako reagira većina građana. Ovo je ekstremistička skupina koja pokušava dobiti poene i vidljivost i umjesto da im se daje što manje pažnje, Plenković pokušava završiti na tom valu i pokazati se kao osoba koja je politički dovoljno mudra da ih može privući sebi. Potpuno je u krivu, i to biračko tijelo u jednom će trenutku shvatiti da Plenković nije njihov kandidat i tražit će nekoga drugoga. A Plenkoviću će se dogoditi to da će iz HDZ-a otići na način na koji ne bi trebao otići – kazao je Mrsić.

Na pitanje što sada Tomašević može i mora napraviti, Mrsić kaže kako je potpuno u redu što je zabranio drugi koncert. Za ostalo su na potezu, dodaje, policija i sudovi jer zakon je, kaže, jasan. Priznaje i kako je očito da po tom pitanju postoje dvojni kriteriji, što potvrđuje i sudska praksa. Neki su osuđivani, neki nisu. – Politika je takva kakva jest. U ovom trenutku, a tu mislim na HDZ, oni smatraju da još uvijek mogu kontrolirati situaciju u zemlji. Nastave li ovako, bojim se da će i njih odnijeti voda – kaže Mrsić.

Smatra da je situacija vrlo opasna. Dvije saborske zastupnice – Dalija Orešković i Ivana Marković primile su ozbiljne prijetnje u zadnje vrijeme. Zato drži da stvari treba riješiti u korijenu, a to se ne događa. – To je kratkovidno od HDZ-a i Plenkovića. Ne vide kamo to vodi i neće to moći kontrolirati. A onda dolazi do konfrontacije u društvu i do nereda. Netko može poginuti, biti ubijen jer je drukčiji. Ako se to dogodi, bit će kriva politika, onaj koji je to napravio i tko nije našao za shodno stvari riješiti – kaže Mrsić.

Problem ustaša i partizana, uvjeren je, pratit će nas i dalje. Ja sam se nadao da će generacije stasati i da će se ta dihotomija, taj sukob smanjivati. Međutim, ovo sada obnavljanje ustaštva ima veze s time da se pokušava radikalizirati društvo da bi se na taj način došlo na vlast i počelo mijenjati postulate liberalne europske demokracije u konzervativne – kaže Mrsić.

Na pitanje tko čuva Ustav, kaže da je veliko pitanje. Trebao bi ga čuvati, kaže, Ustavni sud, premijer, a kritizira i predsjednika države Zorana Milanovića. – Mislim da u ovom trenutku smatra da je dovoljno ono što je napravio prije. Ali mislim i da dolazi trenutak kada će trebati puno više angažmana i puno jači i glasniji poklič sa Pantovčaka u očuvanju ustavnog poretka u Hrvatskoj – kaže Mrsić. Za činjenicu da trenutačno nemamo ni predsjednika Vrhovnog suda kaže da trenutačno odgovara HDZ-u i da zbog toga i odugovlače s imenovanjem kako bi se određene stvari mogle događati "ispod žita".

Scenarij dolaska na vlast SDP-a i Možemo u kojemu bi Hajdaš Dončić bio premijer počinje mu, kaže, biti realan, koliko god je proteklih godina bilo mnogo lutanja. Komentirao je i činjenicu da je Ustavni sud srušio Zakon o osobnoj asistenciji. Kaže da je to nanijelo golemu štetu Vladi jer su ljudi osjetljivi na ljude kojima treba pomoć i da premijer sigurno već traži zamjenu za ministra Piletića zbog toga.

– On leti iz Vlade jer je nesposoban za taj resor – kazao je. Komentirao je i loše stanje u zdravstvu, ali i dvojni rad liječnika u državnim i privatnim bolnicama. Kaže kako je jedini način da se to riješi zabrana rada i u privatnim i u državnim ustanovama i da je to nešto što bi SDP trebao obećati i provesti dođe li na vlast.

– Onaj tko radi u javnom sustavu ne može raditi u privatnom. Ponekad se zaboravlja i Zakon o radu gdje se vrlo jasno kaže da postoji zabrana natjecanja između poslodavca i radnika. Dakle, radnik koji radi kod jednog od poslodavca ne može raditi kod drugog poslodavca isti posao. Ono što bi trebalo napraviti jest omogućiti ljudima koji žele raditi i koji imaju volje da to rade unutar bolnice, u popodnevnim satima kad oprema ionako stoji – zaključio je Mrsić.

Kupnja u zadnji tren: Provjerite kako rade trgovine za blagdane
Ključne riječi
Mirando Mrsić Večernji TV Politički intervju tjedna

Komentara 10

Pogledaj Sve
ZI
Zir
16:24 23.12.2025.

I ovakav lumen u dosjetkama je izgubio izbore??

Avatar xenon
xenon
16:36 23.12.2025.

Miralem opet lupeta. Ima li takvima kraja.

KO
Kobilak2
16:28 23.12.2025.

Pa zar se on ne zove Miralem? Kakav sad Mirando?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Božo Kovačević
49
POLITIČKI INTERVJU TJEDNA

VIDEO Božo Kovačević: Rusija je frustrirana i u slučaju vojnog poraza spremna posegnuti i za nuklearnim oružjem

Ukrajina, kaže Kovačević, ima pravo donijeti odluku da ne pristaje na primirje i na mirovni sporazum koji je za nju neprihvatljiv ili teško prihvatljiv. Ali i rukovodstvo Ukrajine treba odmjeriti da li je razumnije ući u iscrpljujući rat čiji ishod ni izdaleka ne možemo prejudicirati i čiji je ishod može biti totalni poraz Ukrajine kojoj bi prethodila totalna devastacija Ukrajine.

Capitol Hill - Political Coverage - DOGE USAID Hearing
Video sadržaj
39
VEČERNJI TV

Max Primorac, utjecajni lobist iz Trumpova kruga: Bez trećeg entiteta u BiH neće biti ni Hrvata

U Sarajevu su ga nakon prošlotjednog svjedočenja u američkom Kongresu počastili epitetom 'ustaško kopile' jer se usuđuje reći da proces izgradnje nacije u BiH nije uspio i da Amerika to više ne podržava. Max Primorac u intervjuu na VečernjiTV govorio je i o drugim zanimljivim temama, pa čak i o Thomsonovu koncertu na Hipodromu koji bi članovi Trumpove administracije pozdravili, nipošto napadali

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!