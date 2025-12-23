Dm hitno traži radnike, rok istječe 28.12.: Evo koliku plaću nude

Drogerijski lanac dm raspisao je natječaj za zapošljavanje Referenta II (m/ž) u Odjelu dm marki, a riječ je o radnom mjestu na puno radno vrijeme. Prijave su trenutačno otvorene, a kandidati se mogu prijaviti isključivo putem službene dm stranice za zapošljavanje, i to najkasnije do 28. prosinca. Iz dm-a su objavili i financijske uvjete, za navedenu poziciju godišnja bruto plaća iznosi 20.880 eura. Za prijavu je potrebna srednja stručna sprema, kao i aktivno znanje njemačkog jezika, kako u govoru tako i u pismu. Također se očekuje dobro poznavanje SAP sustava te izvrsno snalaženje u MS Office paketu.

Prednost će imati kandidati koji već imaju iskustva rada u DWH sustavima, ali i oni s izraženim organizacijskim i komunikacijskim vještinama, analitičkim načinom razmišljanja te visokim stupnjem odgovornosti i povjerljivosti u radu. Kako navode iz dm-a, idealan zaposlenik zna funkcionirati u timu, ali je istodobno samostalan, proaktivan i spreman na preuzimanje inicijative, uz jasnu motivaciju za osobni i profesionalni razvoj.

Radno mjesto uključuje svakodnevnu komunikaciju s dobavljačima, Odjelom dm marki u Austriji, dm trgovinama te drugim odjelima unutar kompanije. Zaposlenik će raditi u sustavima dm grupe, ponajviše u SAP-u i DWH-u, s naglaskom na unos i održavanje podataka, izradu izvještaja te administrativne zadatke. Među obvezama su i priprema odgovora vezanih uz reklamacije kupaca, poznavanje kompletnog asortimana dm marki, osnovnih trgovačkih i zakonskih propisa te sudjelovanje u različitim projektima i radnim skupinama.

dm ističe kako svojim zaposlenicima osigurava širok paket pogodnosti, uz poslovnu kulturu koja se temelji na otvorenoj komunikaciji, povjerenju i razmjeni ideja. Na raspolaganju su brojne edukacije i mogućnosti profesionalnog usavršavanja, kao i dodatno zdravstveno osiguranje, koje uključuje i psihološko savjetovanje.

Zaposlenici ostvaruju pravo i na subvencionirani topli obrok, jednokratne potpore za rođenje ili posvojenje djeteta, dm darovnu karticu za rođendan, slobodan dan za volontiranje te slobodan dan za roditelje prvašića na prvi dan škole. Iz dm-a poručuju da se ponose titulom najpoželjnijeg poslodavca u Hrvatskoj, naglašavajući kako uspjeh tvrtke mjere odnosom prema ljudima i kulturom međusobnog poštovanja. Sve zainteresirane pozivaju da se prijave i postanu dio tima koji, kako ističu, čovjeka i njegove vrijednosti stavlja u središte poslovanja.