Poslušaj
ŠIRI HVALOSPJEVE

Trener bundesligaša otkrio čime ga je sjajni vatreni najviše očarao

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Faroe Islands
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.12.2025.
u 18:27

Proglašen je klupskim igračem mjeseca u rujnu i listopadu, a sa 74 osvojena duela glavom prvi je igrač cijele lige u toj statističkoj kategoriji

Luka Vušković igra fantastičnu sezonu u HSV-u, klubu koji ga je prošlog ljeta posudio od Tottenhama. 19-godišnji stoper već se dokazao kao jedan od najboljih mladih centralnih braniča u njemačkom prvenstvu te je ključni igrač momčadi koja se nakon sedam godina vratila u elitni rang i želi ga zadržati i sljedeće sezone.

Proglašen je klupskim igračem mjeseca u rujnu i listopadu, a sa 74 osvojena duela glavom prvi je igrač cijele lige u toj statističkoj kategoriji. Osim toga, tržišna vrijednost porasla mu je na čak 40 milijuna eura po Transfermarktu što ga čini četvrtim najskupljim mladim braničem u Njemačkoj. Ispred njega su samo Nico Schlotterbeck, Castello Lukeba i Dayot Upamecano.

Pohvale za njegove nastupe stižu sa svih strana pa je tako i trener HSV-a Merlin Pelzin otkrio čime ga mladi Hrvat oduševljava:

- Kad sam ujutro vrlo rano u uredu, on je već tamo ili dolazi kratko nakon mene. Tada radi u teretani. To su stvari koje su na kraju i razlog zašto postiže dobre rezultate - započeo je pa dodao:

- Luka može biti siguran da ćemo stati iza njega i ako dođu faze pada forme. On zna da ima podršku kluba, ali nadamo se da će odigrati sjajan drugi dio sezone.

Navijači njemačkog kluba nadaju se kako bi ga mogli zadržati i dulje od samo jedne sezone, no s obzirom na njegovu tržišnu vrijednost i sjajne igre to se čini manje vjerojatno.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija HSV Luka Vušković

