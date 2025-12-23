Vatrenom snažno skočila cijena na tržištu, četvrti je najskuplji Hrvat u ovom trenutku!

Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Sučić je danas dobio lijepo priznanje. Najpoznatija nogometna platforma za procjenjivanje tržišne vrijednosti nogometaša, Transfermarkt, objavila je novo ažuriranje vrijednosti nogometaša u talijanskoj Serie A, a jedan od najvećih dobitnika cijelog ažuriranja je upravo Sučić.

Veznjak Intera je s 20 milijuna eura skočio na 30 milijuna eura vrijednosti. Po tom skoku se nalazi na diobi šestog mjesta među igračima koji su doživjeli najveći skok. Ispred Sučića se po skokovima u vrijednosti u cijeloj ligi nalaze samo desni bek Cagliarija Marco Palestra (+16,5 mil. €), lijevi bek Milana Davide Bartesaghi (+15 mil. €), napadač Intera Ange-Yoan Bonny (+12 mil. €), stoper Coma Jacobo Ramon (+12 mil. €) te stoper Leccea Tiago Gabriel (+12 mil. €).

Ovom promjenom Sučić je postao četvrti najvrjedniji hrvatski nogometaš po procijenjenoj vrijednosti Transfermarkta. Ispred bivšeg veznjaka Dinama nalaze se samo stoper Manchester Cityja Joško Gvardiol (70 mil. €), stoper HSV-a Luka Vušković (40 mil. €) te desni bek Bayerna Josip Stanišić (32 mil. €).

Lijepim skokom je Sučić postao usamljen na vrhu kao Hrvat s najvećom tržišnom vrijednosti u talijanskoj Serie A. Dosad je dijelio prvo mjesto s Martinom Baturinom, no ofenzivni veznjak Coma je u novom ažuriranju 'pao' s 20 na 18 milijuna eura. Padove u vrijednosti je doživjelo još nekoliko hrvatskih nogometaša. Vrijednost stopera Fiorentine Marina Pongračića pala je s 10 na 7,5 milijuna eura, vrijednost veznjaka Atalante Marija Pašalića pala je s 10 na 7 milijuna eura, a vrijednosti su pale i lijevom beku Verone Domagoju Bradariću (s 3 na 2,5 milijuna eura) te veznjaku Cagliarija Marku Rogu (sa 750 na 600 tisuća eura).

Uz Sučića, nekim je igračima vrijednost porasla. Nikola Vlašić je ove sezone, posebice u drugom dijelu jeseni, pokazao briljantnu formu u dresu Torina, te mu je zbog toga vrijednost porasla s 8 na 9 milijuna eura. Rast je ubilježio i Nikola Moro, veznjak Bologne sad vrijedi 6,5 milijuna eura umjesto 4,5, a preporod veznjaka Tome Bašića u Laziju nije mogao proći nezapaženo; umjesto milijun eura sad vrijedi 2,5 milijuna eura, kolika je i nova vrijednost desnog beka Coma, Ivana Smolčića (dosad vrijedio 1,8 milijuna eura).

Preostaloj petorici hrvatskih nogometaša u Serie A vrijednosti su ostale iste. Napadač Parme Matija Frigan je na 7,5 milijuna eura, veznjak Milana Luka Modrić na 4 milijuna eura, vratar Pise Adrian Šemper na 3,5 milijuna eura, a na istim su vrijednostima ostala i dva hrvatska pričuvna vratara; Nikola Čavlina iz Coma (750 tisuća eura) te Ante Vuković iz Pise (300 tisuća eura).

Na vrhu Serie A se situacija nije mijenjala. Igrač s najvećom tržišnom vrijednosti je i dalje Interov centarfor Lautaro Martinez (85 mil. €), a slijede ga Interov stoper Alessandro Bastoni (80 mil. €), Juventusov veznjak Kenan Yildiz (75 mil. €), Milanov krilni napadač Rafael Leao (70 mil. €) te Comova 'desetka' Nico Paz (65 mil. €).