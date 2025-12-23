Sudar 'Hrvata', bivši dinamovac bolji od igrača Kustošije

Zanimljiv susret prvog kola Afričkog kupa nacija u skupini odigrali su DR Kongo i Benin, na kraju je završilo 1:0 pobjedom DR Konga.

No, nama je zanimljivije od rezultata bilo to što su na suprotnim stranama bili igrački koji imaju veze s Hrvatskom. Naime, za DR Kongo od prve minute igrao je Nathanael Mbuku, nekadašnji igrač Dinama odigrao je 85 minuta. S brojem sedam na leđima igrao je na lijevom krilu (u Dinamu je uglavnom bio desno), izvodio je sve udarce iz kuta te strane, ali i ponovno pokazao da je vrlo brz. Mbuku je u Dinamo došao u ožujku u 2024. godine na posudbu iz Augsburga, ali se na kraju prošle sezone vratio u njemački klub da bi m,mjesec dana kasnije otišao na posudbu u Montpellier. Za Dinamo je upisao 20 nastupa, postigao dva pogotka i upisao jednu asistenciju, u ovoj sezoni u Francuskoj nastupio je 17 puta, dvaput je bio strijelac i triput asistent.

U ovoj utakmici igra je jako dobro, u 48. minuti bio je i asistent, sjajno je ubacio, a igrač Betisa Bakambu glavom pogodio, ali prije ubačaja Mbuku se vraćao iz zaleđa, pa je pogodak za 2:0 poništen zbog zaleđa.

Drugi igrač koji je igrao u ovom susretu, a ima veze s Hrvatskom je Rodolfo Aloko, dečko kojem je tek 18 godina.

Rodolfo Aloko u veljači ove godine došao je iz Benina u Kustošiju, a ovaj reprezentativac svoje zemlje samo šest mjeseci kasnije prodan je u SAD, u Crown Legacy FC i to za četiri milijuna eura, ali je ostao na posudbi u Kustošiji do kraja ove kalendarske godine. Zaigrao je u prvoj postavi Benina na poziciji desnog krila (igrao cijelu utakmicu) i nije ga se previše vidjelo, kao ni cijelu momčad koja je tek pred kraj poluvremena počela nešto igrati ne bi li stigla do izjednačenja, kao i u samoj završnici.

Napomenimo da je na klupi Benina bio Razack Rachidou, također igrač koji ima veze s Kustošijom u nju je u svibnju stigao na posudbu, posudba mu ističe u siječnju pa ćemo vidjeti kakve planove s njim i Alokom ima njihov zastupnik Andy Bara.